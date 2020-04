Preminuo srpski trener koji je vodio Real Madrid i Barcelonu

Legendarni srpski trener Radomir Antić preminuo je u 71. godini života, objavio je njegov bivši klub Atletico Madrid na službenim stranicama.

- Atleticova obitelj oplakuje prolazak jednog od naših legendarnih trenera: Radomira Antića. Uvijek ćeš biti u našim srcima. Počivaj u miru - objavio je španjolski klub na Twitteru. Nije poznat uzrok smrti.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo