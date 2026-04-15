JOSE EMILIO SANTAMARIA

Preminuo velikan Real Madrida

Piše HINA,
Preminuo velikan Real Madrida
Santamaria će se uvijek pamtiti kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih Madriđana i ljubitelja nogometa diljem svijeta - rekao je predsjednik Reala Florentino Perez

Velikan Real Madrida Jose Emilio Santamaria, branič koji je s klubom osvojio četiri Europska kupa, preminuo je u dobi od 96 godina, objavio je španjolski klub u srijedu.

Urugvajski reprezentativac pridružio se Madridu 1957. godine i osvojio je jedan Interkontinentalni kup, šest naslova La Lige i jedan Španjolski kup, te je u devet sezona odigrao 337 utakmica.

"Santamaria će se uvijek pamtiti kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih Madriđana i ljubitelja nogometa diljem svijeta", rekao je predsjednik Real Madrida Florentino Perez u izjavi.

Santamaria je 25 puta igrao za Urugvaj, a 16 puta je predstavljao Španjolsku. Nastupao je za Urugvaj na Svjetskom prvenstvu 1954. u Švicarskoj, a kasnije je nastupio za Španjolsku na Svjetskom prvenstvu 1962. u Čileu.

Nakon igračke karijere, vodio je španjolsku olimpijsku reprezentaciju na Igrama u Mexico Cityju 1968. i Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Također je bio izbornik Španjolske na Svjetskom prvenstvu 1982. na domaćem terenu i proveo je sedam sezona na čelu Espanyola, kojeg je vodio u 252 utakmice.

