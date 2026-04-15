Preminuo velikan Real Madrida

Velikan Real Madrida Jose Emilio Santamaria, branič koji je s klubom osvojio četiri Europska kupa, preminuo je u dobi od 96 godina, objavio je španjolski klub u srijedu.

Urugvajski reprezentativac pridružio se Madridu 1957. godine i osvojio je jedan Interkontinentalni kup, šest naslova La Lige i jedan Španjolski kup, te je u devet sezona odigrao 337 utakmica.

"Santamaria će se uvijek pamtiti kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih Madriđana i ljubitelja nogometa diljem svijeta", rekao je predsjednik Real Madrida Florentino Perez u izjavi.

Santamaria je 25 puta igrao za Urugvaj, a 16 puta je predstavljao Španjolsku. Nastupao je za Urugvaj na Svjetskom prvenstvu 1954. u Švicarskoj, a kasnije je nastupio za Španjolsku na Svjetskom prvenstvu 1962. u Čileu.

Nakon igračke karijere, vodio je španjolsku olimpijsku reprezentaciju na Igrama u Mexico Cityju 1968. i Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Također je bio izbornik Španjolske na Svjetskom prvenstvu 1982. na domaćem terenu i proveo je sedam sezona na čelu Espanyola, kojeg je vodio u 252 utakmice.