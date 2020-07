MMA spektakl premješten sa Zrća! U zadnji tren zabranio ga Stožer, priredba se seli u Zagreb

Vrijeme idealno, borci spremni, ali rizik je izgleda - prevelik. 'Fighting island' na Zrću održat će se, ali to neće biti 31. srpnja ove godine. Stožer je zabranio priredbu na Pagu, ali ista će se održati u Zagrebu

<p>Znali su u <strong>Fight Nation Championshipu</strong> i <strong>American Top Teamu</strong> kako je pred njima težak zadatak kad su se prihvatili organizacije 'Fighting Islanda' na Zrću. Sve je vodilo prema dosad neviđenom borilačkom spektaklu - 'kavez na moru', prekrasno okruženje, zaljubljenici u borilački sport kupovali su ulaznice, ali postoje neke stvari na koje nisu mogli utjecati. </p><p>Posljednje su pripreme bile u tijeku, borci su krenuli sa skidanjem kilograma kao i spremanjem za dolazak na Pag, ali Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske intervenirao je i tri dana prije zakazanog datuma zabranio održavanje priredbe na Zrću. No, unatoč svim problemima i epidemiološkoj situaciji, ne radi se o otkazivanju, već o promjeni lokacije jer će se <strong>FNC3 </strong>održati 31. srpnja, ali u <strong>dvorani zagrebačkog ATT-a</strong>.</p><p>Kako ističu organizatori, zbog složene situacije na samom Zrću te u općini Kolan u Zadarskoj županiji pod koju spada klub Noa na kojem se trebao održati event, još prije mjesec dana su od Stožera civilne zaštite nekoliko puta zatražili mišljenje, jasne upute i dozvolu, ali sve je javljeno - prekasno. Odgovor nisu dobili kad se još možda i moglo reagirati, ali sad je prekasno pa ne postoji druga mogućnost osim otkazivanja.</p><p>U vrijeme objave datuma priredbe pandemija korona virusa se u Hrvatskoj smirila, ali situacija se kako kod nas, tako i u zemljama regije, od tada dosta pogoršala. Na priredbi se trebao okupiti velik broj ljudi koji su dolazili iz susjednih zemalja, kao i sami borci te to u ovo vrijeme jednostavno nije bilo sigurno. Svi koji su kupili ulaznice dobit će povrat sredstava, a na MMA priredbu u Hrvatskoj će još malo pričekati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prefight analiza Igora Pokrajca</strong></p><p>Organizatori su se do zadnjeg trena trudili da sve prođe u najboljem mogućem redu te su ispoštivani svi epidemiološki standardi i propisi koji su trenutno na snazi, ali za stožer to nije bilo dovoljno. </p><p><strong>Vaso 'Psihopat' Bakočević</strong> (30) i <strong>Ivica 'Terror' Trušček</strong> (32) ući će u kavez u borbi za titulu balkanskog BMF-a u dvorani zagrebačkog ATT-a, a oni koji to žele, moći će ih gledati uživo, kao i ostale borce na priredbi koja će i dalje biti dostupna u ekskluzivnom prijenosu na YouTube kanalu 24sata - ljubitelji slobodne borbe neće ostati zakinuti za spektakl u kavezu! </p>