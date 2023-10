Preokret u 1,3 sekunde: Svi mi kažu da to nikad nisu vidjeli, a suparnica je samo plakala...

Ispisala sam povijest svjetskog karatea? Ha, kad već svi tako pišu, možemo to tako nazvati, haha, javila nam se radosna Sadea Bećirović (23) iz Budimpešte, nakon što je odradila trening.

I dan nakon što je izvela nevjerojatan pothvat. Ona je u drugom kolu Svjetskog prvenstva pobijedila Japanku Tsubasu Kamu, nakon što je 18 sekundi prije kraja gubila 3-1 pa u zadnjih 1,3 sekunde preokrenula! Da, sekundu i tri desetinke prije kraja izjednačila je pa je morala u još jedan napad zbog pravila o prvom osvojenom bodu u slučaju neodlučenoga, koji je pripao Japanki. I u tom je vremenu uspjela izvesti još jedan čisti udarac, za bod i pobjedu!

Pokretanje videa ... 'Ime sam dobila po Greti Garbo, a tetovaža imam šest i bit će ih još, u čast uspjesima u karateu' | Video: KanalRi

- Bila sam uvjerena da mogu pobijediti, nisu mi suci dosudili dva poena, onda sam udarcem nogom u tijelo izjednačila. Pogledala sam semafor, vidjela da ima još 1,3 sekunde i odlučila da idem 'na glavu' po poen. Ušla sam, dobila i svi su ostali u šoku kako sam uspjela, pogotovo protiv Japanke, jer oni su odlični u karateu - prepričava nam Sadea pa nastavlja:

- Vodstvo 3-1 je veliko, ali zacrtala sam si da ću pobijediti i uspjela sam. Sve je u glavi.

Foto: Hrvatski karate savez

Neviđen preokret, kažu svi.

- Pa, ja tako nešto nisam vidjela. Dogodi se pobjedonosni poen u zadnjoj sekundi, ali nadoknaditi 1-3... Novinar Hrvatskog radija Lovorko Magdić ovdje je s nama i kaže da mu je pet-šest novinara u šoku reklo da to nikad nisu vidjeli. Meni ispočetka to nije bila neka velika stvar, mislila sam da bi svatko mogao to napraviti ako je mirne glave i usudi se. Ali kad sam vidjela reakcije ljudi, shvatila sam da sam napravila nešto veliko.

Što vam je suparnica rekla?

- Uh, jako je plakala. Htjela sam joj čestitati, ali toliko je plakala da mi ju je bilo žao.

Sadea je nakon toga izgubila meč osmine finala i ostala je bez medalje.

Foto: Hrvatski karate savez

- Vodila sam 2-0, a kod 3-2 su na obostrani bod suci dali samo njoj, a mi više nismo imali pravo žaliti se jer smo ga iskoristili u prethodnoj borbi. Žao mi je, ali vjerujem da ću imati više sreće u ekipnom dijelu. U četvrtak imamo prvi meč, s Hong Kongom, pa u petak ostatak. Idemo do kraja!

Sadea nastupa za Samobor.

- Trenirala sam najprije u Susedgradu, potom sam prešla u Samobor. U karateu sam od šeste godine, praktički cijeli život. Cilj mi je osvojiti medalju na europskom i svjetskom prvenstvu, zasad mi je vrhunac četvrtfinale EP-a i osmina finala SP-a. Ekipno sam bila prvakinja i doprvakinja Europe, a kao juniorka bila sam brončana na EP-u. Treniram dvaput dnevno, uz odmor vikendom ako nema natjecanja. Ali natjecanja su stalno...

Foto: Hrvatski karate savez

I uza sve to stigne i studirati.

- Imam još četiri ispita na Poslovnoj ekonomiji na Ekonomskom fakultetu.

Znači, knjige idu na putovanja i natjecanja?

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Da, nosim knjige, ali samo kako bi zauzimale mjesto, haha - zaključila je Sadea, čija je starija sestra Lea također bila vrhunska karatistica i došla ju je u Budimpeštu podržati.