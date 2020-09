Preokret u slučaju Messi: Da, sad razmišljamo otići iduće ljeto

Argentinac je bio čvrsto odlučio napustiti Camp Nou nakon još jedne razočaravajuće sezone, ali ugovor mu to ne dopušta prije idućeg ljeta. Otac je svjestan da ga moraju ispoštovati

<p>Svaki dan iznjedri neku novu informaciju o sagi <strong>Messijeva</strong> odlaska iz Barcelone. Nakon sastanka njegova oca <strong>Jorgea</strong> s predsjednikom kluba <strong>Josepom Marijom Bartomeuom</strong> u srijedu, u javnost su počeli curiti detalji.</p><p>Argentinski TyC Sports tako u četvrtak prenosi kako sad "postoji 90 posto šanse da Messi ostane u Barceloni", a konačnu odluku donijet će do petka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi prima Zlatnu kopačku</strong></p><p>Ugovor s katalonskim velikanom istječe mu iduće ljeto pa će Leo to morati pričekati i otići iz kluba na velika vrata, tvrdi isti izvor.</p><p>U tom smjeru ide i odgovor na pitanje Messijevu ocu razmišlja li nastaviti do 2021. i onda otići besplatno. Rekao je "da".</p><p>- Njegov rastanak s Barcelonom nije baš jednostavan. Nisam 100 posto siguran da može otići - rekao je Messijev rođak Maxi Biancucchi i potvrdio ono što je ranije rekla i La Liga: jedini način da Messi ode iz kluba jest da netko uplati odštetnu klauzulu, a ona iznosi 700 milijuna eura.</p><p>- U svakoj bi ga ligi htjeli imati. Nisam iznenađen interesom Manchester Cityja, PSG-a i talijanskih klubova - dodao je Bianucchi.</p><p>Dok čeka kako će se odmotati klupko oko njegova ostanka ili odlaska iz kluba, Messi krati vrijeme igrajući padel sa suigračem <strong>Luisom Suárezom</strong>, koji je također na izlaznim vratima Camp Noua.</p><p>U svakom slučaju, neće biti mira u svlačionici Barcelone. Trener <strong>Ronald Koeman</strong> mora rezultate dati odmah, a najveća zvijezda tempirana je bomba koja želi otići. Čini se da je i iduća sezona osuđena na neuspjeh.</p>