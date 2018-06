Preozbiljno shvatio debi: UFC borac nokautirao je sam sebe

Noćas je u Utici održan UFC Fight Night Rivera vs. Moraes. Spektakularan event pun sjajnih borbi i finiša zaokružila je glavna borba večeri gdje je pobjednik Marlon Moraes vjerojatno sljedeći izazivač titule TJ-a Dillashawa.

Sjajni Brazilac je nakon spektakularnog nokauta nad Aljamainom Sterlingom opet zabljesnuo i nakon samo 33 sekunde prve runde brutalno nokautirao Jimmieja Riveru. Sjajan high-kick bivšeg prvaka WSOF-a.

Marlon Moraes, bruh, we felt that one from Los Angeles 😳. pic.twitter.com/n3vttSlzVw

Bila je ovo borba četvrtog i petog izazivača bantam kategorije, a malo tko je mogao očekivati ovako brz prekid iznimno čvrstog borca kao što je Jimmie Rivera. Amerikanac je prije ovog okršaja bio u nizu od nevjerojatnih 20 pobjeda zaredom stoga je pobjeda Moraesa još od većeg značaja.

Gregor Gillespie ponovno je pokazao da je jedan od najvećih prospekta lake kategorije nakon što je slavio i u svojoj petoj uzastopnoj borbi u UFC-u te tako stigao do 12 pobjede u karijeri bez ijednog poraza. Trokutom je savladao Vinca Pichela u doglavnoj borbi večeri.

Walt Harris nokautirao je Daniela Spitza, Ben Saunders Jakea Ellenbergera, a Sam Alvey zaustavio je Giana Villantea podijeljenom odlukom.

No trenutak večeri bio je okršaj debitanta u UFC-u Josea Torresa i Jarreda Brooksa u muha kategoriji. Torres je stigao do pobjede, ali na krajnje bizaran način - Brooks je nokautirao sam sebe.

Amerikanac je podigao debitanta, ali 'slam' je pošao po zlu i Brooks je sam sebi zagorčao život.

UFC's Jarred Brooks loses fight when he knocks himself out trying to slam someone. LOL

