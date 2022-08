Preporođeni United do pobjede, Ronaldo opet ušao s klupe...

U prvoj utakmici 4. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je kao gost svladao Southampton sa 1-0 (0-0).

Pogodak za drugu uzastopnu pobjedu Manchester Uniteda postigao je u 55. minuti Portugalac Bruno Fernandes preciznim udarcem sa 15-ak metara nakon ubačaja Dioga Dalota.

Cristiano Ronaldo opet je započeo utakmicu na klupi, baš kao i Harry Maguire. Portugalac je ušao 68. minuti i opet je nezadovoljstvo isijavalo iz njega. Mlatarao je rukama, žalio se svako malo. Veliki udarac na njegov ego je to što ga je Ten Hag izbacio iz prvog sastava. On je bar ušao. Maguire je i drugi susret zaredom odgledao s klupe, a obzirom da su se Varane i Martinez iskazali, vjerojatno mu to slijedi i u budućnosti.

Posljednjih deset minuta u debiju dobio je Casemiro.

Manchester United, koji je nakon dva kola bio na začelju ljestvice, s dvije uzastopne pobjede je privremeno došao do šestog mjesta, dok je Southampton na 13. poziciji.

Vodeći Arsenal ima maksimalnih devet bodova iz tri nastupa, a po sedam bodova su sakupili Manchester City, Leeds United, Tottenham Hotspur i Brighton and Hove Albion.

