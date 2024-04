Nikoličius ostaje u Hajduku, a predsjednik NO otkrio: Znamo tko će naslijediti Jakobušića

Hajduk se u nedjelju oprostio od naslova prvaka, a najdeblji kraj izvukao je predsjednik Lukša Jakobušić kojeg je Nadzorni odbor smijenio u ponedjeljak ujutro. Sad već bivši predsjednik 'bilih', koji je ovu dužnost obnašao od studenog 2020. godine, ujutro se oprostio od djelatnika Hajduka, a njegovu smjenu je na press konferenciji potvrdio predsjednik NO Aljoša Pavelin.

- Nadzorni odbor je nakon Rijeke donio jednoglasnu odluku o smjeni Lukše Jakobušića i odluka je stupila na snagu danas. Razlozi su jednostavno evolucijski korak naprijed temeljen na činjenicama. Procijenili smo da je porazom u Rijeci prvenstvo i matematički odlučeno. Ovo je trenutak za novi četverogodišnji ciklus. Želimo dati dovoljno vremena novom čovjeku da se upozna s kolektivom i da pripremi prijelazni rok i sezonu. U narednom periodu Marinka Akrap će biti vršiteljica dužnosti, a Ivan Matana ostaje s nama - rekao je Aljoša Pavelin, a vršiteljica dužnosti predsjednice Marinka Akrap je rekla:

- Radili smo zajedno, a svako u okviru svoje nadležnosti. S obzirom da smo bili tročlana uprava, daje nam mogućnost da nastavimo raditi bez problema. Iza nas su dobri poslovni rezultati. Hvala Jakobušiću što je pružio priliku i meni i Ivanu da sudjelujemo u izgradnji ovog Hajduka, samim time što smo došli i imali priliku raditi.

Kakve su financije, glasilo je pitanje za Ivana Matanu, člana uprave zaduženog za financije.

- Klub je stabilan, financijski smo apsolutno stabilni i nemamo nikakvih posebnih izazova pred nama.

Aljoša Pavelin otkrio je kako već sada znaju tko će biti novi predsjednik Hajduka.

- Jedan od ključnih zadataka NO-a je i ovaj, biti spreman na eventualnosti. NO mora biti spreman reagirati. Odgovor je da, imamo spremnog čovjeka već neko vrijeme, stupit će na dužnost za malo više od mjesec dana, dok razriješi neke svoje stvari. Ime ne smijem otkriti. Mandat je četiri godine. Ono što smo tražili kad smo birali nove ljude... Prvo, nema tih kandidata koji bi nas zadovoljili. Smatramo da smo izabrali kandidata koji svojim karakterom, liderskim osobinama, kulturom i pojavom vrlo jak kandidat. Detalje ne mogu otkrivati. Rezultati? Nadamo se i vjerujemo da će postići rezultate. Ali obećati, to nije tako lako. Uvjereni smo da smo napravili najbolji izbor kojega smo mogli napraviti. I jedna bitna stvar, nismo tražili boljeg od Jakobušića, okolnosti su bile jedne, danas su druge, treba nam drugi profil, druga dimenzija - rekao je Pavelin.

Koji su rezultatski ciljevi novog predsjednika?

Ciljevi su jasni, borba za titulu i prvenstvo, od toga ne odustajemo. To će biti cilj novog predsjednika. Što se tiče strategije, ja mislim da je zastarjela i da se treba mijenjati sukladno promjenama. Strategije se ažuriraju svake godine. Mi jesmo pokrenuli inicijativu da se strategija pregleda i ažurira - rekao je Pavelin.

Znači li borba za naslov ako dođe, dođe ili je cilj naslov?

- Cilj je naslov i moramo vidjeti kako ćemo se boriti za naslov. Imali smo ovaj način koji se nije pokazao uspješan, struka mora sjesti s novim predsjednikom i dobro razmisliti koji je to način s kojim ćemo sep okušati dogodine vratiti i ostvariti ciljeve. Ova sezona je bila neuspješna, svi smo razočarani, ali ovo je sport i to je život - rekao je Pavelin.

Lukša Jakobušić odlazi iz Hajduka dva mjeseca prije isteka mandata, ali odbio je otpremninu.

- On je pošteno odradio svoju dionicu posla, unio je cijelog sebe, emociju, vrijeme, energiju, znanje, to je dao Hajduku i napravio puno dobrih stvari. Ostat će zapamćen kao dobar predsjednik. On se odrekao otpremnine na koju je imao pravo - rekao je Pavelin.

Jeste li zakasnili sa smjenom Lukše Jakobušića, pitanje je koje je dobio Aljoša Pavelin.

- Hajduk je dioničko društvo, prije matematičke potvrde ne smiejmo reagirati jer možemo destabilizirati klub, a to nam nije bilo u interesu. Morali smo čekati taj trenutak. Vidim da se piše da smo tražili boljeg čovjeka. Reagirali smo točno u trenutku kada smo to mogli - rekao je Pavelin.

Kako ste se odlučili za smjenu Mislava Karoglana, pitanje je dobila Marinka Akrap.

- On je ponudio ostavku nakon ispadanja iz Kupa. Nakon ovog poraza došlo je do razgovora, sportski direktor i trener su došli s tim zaključkom. Nikoličius? On za sada sigurno ostaje. S novim predsjednikom ćemo vidjeti što dalje.

Gdje je zapelo ove sezone?

- Ja odgovor na ovo pitanje moram prepustiti struci. Ja mogu odgovoriti kao navijač. Struka treba napraviti analizu i reći što nije bilo u redu i zašto sve skupa nije štimalo - rekao je Pavelin.