'Presretan sam i želim svima dokazati da i zaslužujem poziv'

Ne, stvarno do samog popisa nisam znao da ću opet biti u reprezentaciji, nitko me nije zvao iz HNS-a, niti sam se čuo s izbornikom Zlatkom Dalićem. No, sretan sam i ponosan zbog ovog poziva, cijeli sam dan baš sretan kao malo dijete, javio nam se jučer iz Marseilllea Duje Ćaleta-Car.

Standardni branič Marseillea ponovo se našao u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Nositelj srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, službeno je izvan 'vatrenih' bio 139 dana, od prijateljske utakmice s Tunisom gdje jedini nije dobio ni minute, pa do jučerašnjeg popisa reprezentativaca za nadolazeće utakmice sa Slovačkom (kvalifikacije za Euro 2020.) i Gruzijom (prijateljski susret u Puli).

U tih 139 dana Duje Ćaleta-Car (23) prošao je trnovit put, zbog neodlaska na Europsko prvenstvo do 21 godine, točnije slabije komunikacije s tadašnjim izbornikom Nenadom Gračanom, bio i pod kaznom Zlatka Dalića. Sve je ispalo vrlo nes(p)retno, Ćaleta-Car proglašen je glavnim krivcem, pa i igračem koji ne želi igrati za reprezentaciju, već radije ljetovati na Maldivima. Što je - glupost. Pogotovo što je 23-godišnji branič svojedobno zbog mlade reprezentacije propustio i sestrinu svadbu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Jučer ujutro su mi brojni prijatelji slali članke iz raznih hrvatskih medija gdje je pisalo kako ću dobiti poziv za Slovačku i Gruziju, pa mi je već to uljepšalo dan. Iza sebe imam kontinuitet igara, vjerujem da ću tako i nastaviti poslije ove reprezentativne stanke, a sada svojim igrama i ponašanjem želim svima dokazati kako zaslužujem biti u hrvatskoj reprezentaciji - poručio nam je presretni Duje Ćaleta-Car, pa nastavio:

- Prošlost? Ne, ne želim se više vraćati na sve što se događalo proteklih mjeseci, to je iza mene. Potpuno sam okrenut budućnosti, vjerujem i boljim danima. Ja sam za reprezentaciju uvijek davao maksimum, tako će biti i dalje. Ako mi izbornik pruži priliku, spreman sam. Osjećam se odlično, već nekoliko utakmica igram po 90 minuta, nalazim se u dobroj formi, svi su zadovoljni mojim predstavama. Ja sam tu na raspolaganju, a izbornik će onda odlučiti tko mu je potreban za nadolazeće utakmice.

Duje Ćaleta-Car ovoga puta do 'samoga kraja' nije znao da će se naći na popisu Zlatka Dalića, niti je znao kakav 'do daljnjega' ima status u hrvatskom nogometu. Čak ni u nedjelju, na dan utakmice PSG-a i Marseillea, Ćaleta-Car nije znao kako će biti 'unutra', sve je saznao tek kada je HNS popis reprezentativaca objavio na službenim stranicama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Slovačka? Svi znamo da se radi o jako dobroj momčadi, a dobro je rekao izbornik, rezultat iz prve utakmice nas ne smije zavarati. Slovačka ima nekoliko strašnih igrača, ali mi smo druga reprezentacija svijeta, ne smijemo se nikoga plašiti. Pogotovo ne na domaćem travnjaku, pred našim navijačima. Vjerujem da ćemo na Rujevici biti pravi, odigrati pravu utakmicu, plasirati se na Europsko prvenstvo, a tamo još jednom pokazati našu kvalitetu. Pa tko zna, možda dogodine opet stići do neke medalje.

Višemjesečna saga o mladom braniču konačno je završena, Duje Ćaleta-Car opet je hrvatski reprezentativac. I ako ćemo realno, ovo je pun pogodak Zlatka Dalića, Hrvatska se ne može samo tako odreći 23-godišnjeg stopera koji kontinuirano igra u Ligi petice. A za razliku od veznoga reda, u zadnjoj liniji (pogotovo bez Dejana Lovrena i Domagoja Vide) i nemamo previše opcija koji igraju na visokoj razini...