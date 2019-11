Uvijek neugodan Colby: Lebron je plačljivi komunist i milijunaš

Moj djed je veteran vijetnamskog i korejskog rata. Jedan dan nije dovoljan za zahvaliti svim tim herojima na njihovoj službi. Prestanite se ugledavati na plačljive komuniste milijunaše poput LeBrona Jamesa i ugledajte se na prave heroje naše države i zajednice. Veterane, napisao je Colby 'Kaos' Covington u objavi za Dan Veterana.

My Grandfather is a Veteran of both Vietnam and The Korean War. One day isn’t enough to thank these heroes for their service. Stop looking up to cry baby communist millionaires like @KingJames and start looking up to the real heroes of your country and community. The Veterans. 🇺🇸 pic.twitter.com/Tv4ripZcvr