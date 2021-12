Veselin Vujović (60) više nije trener rukometaša Vardara. Presudio mu je poraz od Zagreba u Ligi prvaka (23-22). Bio je to sedmi uzastopni poraz Makedonaca u LP-u. Vujović je na klupi bio šest mjeseci.

Vujović je teško podnio poraz, tim više što je njegova momčad imala 21-18 u zadnjih desetak minuta. Odmah je odjurio s terena u svlačionicu, ali nije bio vruće glave, kako nekad zna.

- Nadali smo se boljem rezultatu ovdje. Napravili smo neke neobjašnjive greške koje se apsolutno ne smiju događati i to se pokazalo ključnim. Utakmice protiv Zagreba su uvijek teške, zapravo, ružne. Kada igramo protiv nekih drugih, to izgleda lijepo, dobro, ali kad igramo međusobno, iz nekog razloga to bude katastrofa, bez akcija, bez ičega, ne znam zašto, tenzije ili čega - rekao je Vujović nakon spomenutog susreta, a na njega se nadovezao hrvatski šuter i rukometaš Vardara Ante Kuduz:

- Lijepo je gledati kako raste Zagreb iz utakmice u utakmicu. Čudna utakmica od samog početka. Propustili smo previše čistih šansi, ali smo nekako uspijevali zadržati priključak. Nažalost, u odlučujućim trenucima nismo bili pravi i Zagreb je to znao iskoristiti. Pravi balkanski derbi.

Vujoviću je ovo bio drugi mandat na klupi slavnog sjevernomakedonskog kluba. Preuzeo je klub od Stevčeta Alušovskog, doveo nekoliko pojačanja i u LP-u startao s dvije pobjede i remijem u prva tri kola, a onda je sve krenulo nizbrdo.

