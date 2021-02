Gregoire Akcelrod (38) nogometaš je za kojeg vjerojatno nikad niste čuli. Igrao je za amaterski PSG u petoj ligi za koji se kaže da je 'najgora amaterska liga u Francuskoj', a dotični gospodin zahvaljujući svojim prevarantskim sposobnosti skoro je zaigrao u Ligi prvaka.

Akcelrod je počeo lažirati izvještaje s utakmica dok je još bio u srednjoj školi, te je proširio vijest da igra za rezerve PSG-a. Popularnost mu je rasla, a kako bi sve izgledalo vjerodostojno, krao je statistiku od Nicolasa Anelke koji je tada igrao za Parižane i umjesto njegovog imena pisao svoje.

Francuz je jednom prilikom ušao na Park Prinčeva gdje se slikao u dresu PSG-a i obznanio da je postao prvotimac. Fantastično osmišljenu laž Akcelrod je nadopunio 'napucanim' životopisom te se počeo nuditi europskim klubovima.

Od bivšeg trenera Arsènea Wengera tražio je dopuštenje za probu, ali su ga Arsenal, Chelsea i Manchester City odbili.

Akcelrod nije odustajao pa je u Swindon Townu, Norwichu i Bournemouthu dobio ponude za probu na kojima se baš i nije proslavio.

Francuz je 2009. godine odbio igrati u Luksemburgu jer je dobio poziv iz CSKA Sofije. Na treningu je pokazao dovoljno, pa mu je klub odlučio ponuditi ugovor na tri godine uz mjesečnu zaradu od oko 20.000 eura. Za njega, obzirom da se nikad nije ozbiljno bavio nogometom, puna šaka brade.

Bio je jako blizu ostvarenja cilja, ali na kraju je sve propalo.

- Bio sam dva dana na probi u CSKA i trener je rekao mom agentu da mi žele dati ugovor. Čak sam se slikao u dresu CSKA i potpisao ugovor. No, oni su onda objavili na stranici da sam novo pojačanje i da sam bivši igrač PSG-a. No, tada su me fanovi PSG-a uništili. Pisali su klubu da nikad nitko nije čuo za mene i da nisam uopće igrao za klub. Rekli su da sam sve lažirao i da pogledaju moju web stranicu. Na stranici je bilo nekih istinitih videa kao onaj iz Swindona, ali oko PSG-a je sve bila laž. Novinari su me razapeli i otkrili su da sam 'lažnjak'. Narednog jutra sam spakirao kofere i otišao - rekao je Akcelrod za Daily Mail.

Jedna sitnica, koju Akclerod nije mogao predvidjeti, uništila mu je snove. Na službenoj stranici bugarskog CSKA objavili su pitanje 'Navijači PSG-a prepoznajete li svoju bivšu zvijezdu? Sada je naš igrač'. Fanovi naravno nisu imali pojma o kojem igraču je riječ te su ga ubrzo razotkrili, a njegov 'dugogodišnji trud' pao je u vodu.

Nevjerojatno je da Francuz danas radi kao agent koji nudi savjete mladim igračima, a čak je napisao i autobiografiju pod nazivom 'Pro At All Costs'.