Previše slučajnosti na slikama? 'Osudili su me, a nisam nacist'

Prije nekoliko dana sudac je po prvi put u povijesti španjolske lige prekinuo utakmicu. Razlog? Navijači Rayo Vallecana vrijeđali su nogometaša Albacetea Romana Zozulju (30) riječima 'ti si je*eni nacist'. Spiker ih je nekoliko puta upozoravao, a nakon što se prijetnje i vrijeđanje nastavilo, sudac je prekinuo utakmicu.

Navijači kluba iz Madrida su još prije dvije godine uzeli Zozulju na zub, a Ukrajinac je na presici demantirao da je nacist.

- Ja sam samo nogometaš, nemam nikakve veze s politikom. Rekli su mi da sam rasist, a moj najbolji prijatelj je crnac. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski je židov i podržao me, a to se sigurno ne bi dogodilo da sam nacist. Za mene su svi ljudi jednaki. Optužili su me da nosim tetovaže s ideološkim značenjem, ali ja nemam nijednu. Želim objasniti cijelu ovu situaciju. Ukrajina je bila u ratu i mnogi ljudi su uplaćivali u humanitarne svrhe kako bi pomogli unesrećenima i donirali im hranu, odjeću, lijekove. Mi samo spašavamo živote na civilizirani način, bez ikakvog oružja. Da, ja sam patriot i to nije nikakav zločin - rekao je Zozulja na početku pressice.

Foto: Andrew Matthews/Press Association/PIXSELL

Da bi moglo biti problema na Vallecasu znalo se tjednima uoči utakmice. Naime, povijest navijača Raya i Ukrajinca Zozulje nije blistava. A ide ovako... Naime, navijači Rayo Vallecana poznati su kao lijevo orijentirani i netrpeljivost prema desničarskim skupinama je ogromna. No da će zbog nacizma biti prekinut susret, prvi put u povijesti La Lige, to nitko nije očekivao.

Ukrajinac Roman Zozulja privukao im je pažnju nakon što se fotkao u majici kratkih rukava s ukrajinskim simbolom, za koji smatraju da je nacistički. No ne bi ih to toliko dirnulo da upravo u to vrijeme uprava Rayo Vallecana nije odlučila - dovesti Zozulju iz Betisa na posudbu. Odmah su ga prozvali nacistom, a on se poslije samo nekoliko sati provedenih u klubu odlučio na povratak u Betis.

Ovaj put se vratio u Madrid, ali u dresu Albacetea.

- Kada sam potpisao za Rayo Vallecano rekli su mi da ne mogu igrati za njih jer sam fašist. Nisam razumio ništa. Pitao sam zašto, a oni su odgovorili da sam pomagao ukrajinskoj armiji, a Bukanerosi (navijači Rayo Vallecana), njih šestorica, borili su se za Ruse. Oni su me optužili da sam se borio na drugoj strani i prozvali su me neprijateljem. Bile su objavljene neke moje slike i zbog toga su me prozvali fašistom, nacistom i rasistom. Htio sam im objasniti da to nije istina, ali su odbili pričati sa mnom.

Foto: Konstantin Chernichkin/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zozulja je opisao i sporne slike zbog kojih ga mnogi povezuju s ekstremnom desnicom.

- U Dnjipru sam dobio dres s brojem 18. Nisam ga izabrao, a nisam ni znao da taj broj ima politički značaj. Nosio sam tada šal s likom Stepana Bandere (vođa ukrajinskog nacionalnog pokreta). Fizički jako sličimo jedan na drugoga i zbog toga je ukrao moju pažnju. Na drugoj slici sam pozirao s oružjem. Time sam podržao našu vojsku, naše heroje. Na trećoj slici sam bio u košarkaškoj dvorani i igrali smo košarkaški humanitarni turnir. Igrali smo preko tri sata, a rezultat na semaforu nije se mijenjao jer se pokvario. Razlika na semaforu bila je velika i zbog toga sam se slikao pokraj njega. Kad sam došao u Španjolsku, rekli su mi da ti brojevi imaju značenje. Većina ljudi i dalje ne razumije značenje tih brojeva - rekao je Zozulja.

Naime, Španjolcima je zasmetalo to što je na semaforu pisalo 14-88, a riječ je o brojevima koji su simbol nacizma. Broj 14 znači 'Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu', a broj 88 'Heil Hitler'. Također, na šalu s kojim pozira nalazi se Stepan Bandera, vođa ukrajinskog nacionalnog pokreta koji je djelovao tijekom Drugog svjetskog rata, a često su ga prozivali i rasistom te prijateljem nacista.

Foto: Twitter

Zozulja kaže da je on patriot i da nema nikakve veze s rasizmom, a za kraj je odlučio zahvaliti svima, pogotovo klubu Albacete koji je stao uz njega u teškim trenucima.

- Žalim zahvaliti svima koji su me podržali, od moje obitelji, suigrača, Albacetea, Ukrajinaca i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog. Hvala Albaceteu koji je stao uz mene. Nikada nisam vidio takvu dobrodošlicu. Nikada im neću moći dovoljno zahvaliti na svemu što su napravili za mene. - zaključio je ukrajinski reprezentativac koji je 2014. godine igrao i na Poljudu u dresu Dnjipra protiv Hajduka. Bio je to playoff Europske lige.

Što će na kraju biti s prekinutom utakmicom između Rayo Vallecana i Albacetea u drugoj ligi, još se ne zna. Ali Zozulja je dao svoje objašnjenje kako bi raščistio situaciju do kraja.