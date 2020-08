Preživio sam pad aviona, igrao s Vieirom, čuvam broncu sa SP-a, u Dinamu me htio Prosinečki

Pamtim dobro i zadnji Kup Jugoslavije, kada smo pobijedili Zvezdu. Bili smo bez Dražića, kojemu je dan prije umro otac, a Hadžiabdić je igrao iako mu je nekoliko dana prije utakmice poginula kćer. Sad radim u Lokomotivinoj nogometnoj školi, kaže nam Ardian Kozniku (52)

<p>S 12 je golova bio najbolji strijelac prvog prvenstva Hrvatske 1992. godine. <strong>Ardian Kozniku</strong> je nogometna legenda, a dolazak u Hajduk mogao je tragično završiti. U splitski klub došao je 1990. godine iz Prištine.</p><p>Sportski direktor Hajduka <b>Jurica Jerković </b>otputovao je malim avionom Cessnom po Koznikua 1990. kako bi ga doveo u Split na potpisivanje ugovora. Na povratku je pilot <b>Matko Raos</b> zbog jaka nevremena morao spustiti avion na livadu pored sela blizu Kraljeva. Pritom se zrakoplov prevrnuo, a uz pilota lakše su ozlijeđeni i Kozniku i Jerković.</p><p>- Nakon što smo poletjeli, nevrijeme se pojačalo i pilot je izgubio komunikaciju s kontrolnim tornjem, pa je odlučio prisilno sletjeti - prisjeća se <b>Kozniku</b>.</p><p>Budući da je Cessna mali avion bez kabine, Kozniku i Jerković su s pilotom proživljavali sve te dramatične trenutke.</p><p>- Nije nam bilo svejedno, znali smo da u blizini nema aerodroma. Pilot je kružio sat vremena pokušavajući pronaći bilo kakvu ravnicu i na kraju je pronašao tu livadu. Bojali smo se, no prava panika nastala je tek kad smo udarili u tlo, poskočili i preletjeli još 20-30 metara pa onda aterirali na nos aviona i okrenuli se... Grozan osjećaj! Mislio sam da smo gotovi. I bili bismo da nije bilo Matkove prisebnosti i Božje pomoći - kaže Kozniku.</p><p>U pomoć su priskočili seljani...</p><p>- Donijeli su nam vode i šećera da se priberemo, no bilo im je sumnjivo što smo tamo. Pazite, to je lipanj ‘90., rat na pomolu, i nije nam bilo svejedno. Nasreću, jedan od njih prepoznao je Hajdukovu legendu <b>Juricu Jerkovića</b>, pozvao policiju i Hitnu pomoć i sve je završilo dobro.</p><p>U Splitu se spremao doček, Ardiana su čekali navijači, kamere...</p><p>- Kad se nismo pojavili, nastala je panika. Nije bilo mobitela, nismo se uspjeli javiti, a ni kontrola leta nije znala što je s nama. Tek su na vijestima sve saznali - priča <b>Kozniku</b>, koji je opet letio već idućeg dana, natrag u Prištinu:</p><p>- Letjeli smo iz Beograda. Nije mi bilo svejedno, no avion je bio velik, pa sam se osjećao sigurnije.</p><p>S Hajdukom je Kozniku osvojio sve što se može osvojiti. U Splitu je igrao do 1994. godine. Pamti i osvajanje posljednjeg kupa bivše države.</p><p>- Igrao sam 87 minuta u toj utakmici. Bili smo bez Dražića, kojemu je dan prije umro otac, a Hadžiabdić je imao strašnu tragediju. Nekoliko dana prije utakmice mu je u nesreći s automobilom poginula kćer, ali je on igrao. Sjećam se da je osiguranje izvan stadiona bilo ogromno. Dobiti takvu Crvenu zvezdu je bio veliki uspjeh - kaže nam Ardian.</p><p>Iz Hajduka je 1994. godine otišao u Cannes. U <strong>Francuskoj </strong>je još igrao za Le Havre i Bastiju, kratko za APOEL na Cipru.</p><p>- U Cannesu sam igrao s Patrickom Vieirom. On je tada bio mladi igrač, bili smo jako dobri prijatelji. Čak sam ga nekad i vozio na treninge. Bilo je lijepo u Francuskoj tih godina, ali nakon što sam dobio poziv iz <strong>Zagreba</strong>, otišao sam u <strong>Dinamo</strong>.</p><p>- U Dinamo sam došao 1998., trener je bio <strong>Zlatko Kranjčar</strong>. Cico me htio u momčadi, ali su ključnu ulogu u mojem dolasku odigrali Goran Jurić i Robert Prosinečki. Veliki Žuti je htio da dođem u Maksimir. S Dinamom sam dvaput bio prvak, igrao sam u Ligi prvaka. Ponosan sam zbog toga što sam igrao za najveća dva hrvatska kluba - govori Kozniku, koji ima dva nastupa za reprezentaciju Kosova i sedam nastupa za Hrvatsku.</p><p>Zabio je dva gola za "kockaste". Protiv Litve 1994. godine u pobjedi 2-0 u kvalifikacijama za Euro 1996. godine i u prijateljskoj utakmici protiv<strong> Australije</strong> prije Mundijala 1998. godine. Bilo je 7-0. Oba je gola zabio u Maksimiru, a Ćiro Blažević vodio ga je na Svjetsko prvenstvo u Francusku.</p><p>- Broncu čuvam u svojem domu. To je nešto na što sam najponosniji u svojoj karijeri. Vrijeme prolazi, a ja sam sve više ponosan na našu broncu. To je bio podvig - rekao je Kozniku.</p><p>Split ga je primio lijepo kao igrača Hajduka, Zagreb ga je primio lijepo kao igrača Dinama. Brzonogi napadač, hitar, jako dobar igrač.</p><p>Karijeru je završio 2002. godine u Hrvatskom dragovoljcu, a nakon toga...</p><p>- Odmah sam krenuo na akademiju za trenere. U generaciji sa Slavenom Bilićem. Sad imam i Uefinu pro licenciju. Radio sam kao pomoćnik u Lokomotivi, kratko kao i trener u Dinamu, vodio sam samostalno Škendiju, s kojom sam izborio Europu. I dalje sam u nogometu. Sad radim kao trener u školi nogometnog kluba Lokomotiva - za kraj će Kozniku. </p>