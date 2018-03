Prgavi Motta ostavio je tragove 'kočenja' na rebrima suparnika!

PSG je jučer slavio kod kuće rezultatom 2-1 protiv Angersa. Domaćini su s igračem manje ostali već u 16. minuti kada je Thiago Motta kopačkom zahvatio Francuza Thomasa i ostavio ga s velikom posjekotinom.

Branič Angersa uklizao je pokušavajući uzeti loptu Motti pa je kopačka Parizovog veznjaka prešla duž cijelih prsa nesretnog Francuza. Thomas je nakon ovog starta ostao ležati na terenu u bolovima, dok je sudac slao 35-godišnjeg Brazilca na 'hlađenje'.

You cannot do that!!! 😲



PSG's Thiago Motta sees red for a blatant stamp... 🔴 pic.twitter.com/CO4Dod1lAT