Priča iza balkanskog tuluma: 'Nisam ja za tu rakiju... Jokić i Boban su jači momci od mene'

Naši Ivica Zubac i Mario Hezonja, Vučević (Crna Gora), Marjanović, Jokić (Srbija), Nurkić (BiH), Dončić, Dragić i Čančar (Slovenija) imali su noć za pamćenje

<p>Fotografija balkanske ekipe iz 'bubblea' u Orlandu obišla je svijet. Jer kada se Balkanci okupe, sigurno je da se sprema pravi tulum.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako zakucava Zupčeva djevojka</strong></p><p>U trenucima kada je <strong>NBA-u</strong> prijetio prekid sezone zbog bojkota pojedinih igrača izazvanog rasnim nasiljem u SAD-u, najbolji košarkaški asovi regije okupili su se i svijetu poslali poruku zajedništva.</p><p>Naši <strong>Ivica Zubac i Mario Hezonja</strong>, Vučević (Crna Gora), Marjanović, Jokić (Srbija), Nurkić (BiH), Dončić, Dragić i Čančar (Slovenija) imali su noć za pamćenje, otkrio je The Athletic.</p><p>- Bila je to luda noć puna emocija. Nismo znali kakav će trag ostaviti na nas sljedećeg dana. Pretvorili smo restoran u klub. Nismo znali hoće li nam to biti posljednja noć pa smo se odlučili malo zabaviti - rekao je play Miamija <strong>Goran Dragić</strong>.</p><p>On, <strong>Nikola Jokić</strong> i <strong>Ivica Zubac</strong> još su u 'bubbleu', <strong>Miami </strong>će igrati finale Istoka protiv <strong>Bostona </strong>dok je <strong>Denver </strong>velikom pobjedom izborio šestu utakmicu protiv <strong>LA Clippersa</strong> na Zapadu.</p><p>- Kada oko sebe imaš ljude koji pričaju istim jezikom, a na drugom si kraju svijeta, zatvoren, daleko od obitelji - to pomaže - rekao je Ivica Zubac.</p><p>Kako to obično biva kada se Balkanci okupe u inozemstvu, na meniju je bila <strong>rakija</strong>, a puštala se i glazba ovih prostora s prizvukom melosa.</p><p>- Ja sam više za pivo. Nisam za ta jaka pića, ipak su Jokić, Marjanović, Vučević mnogo jači momci od mene - otkrio je Dragić.</p><p>Američki mediji podsjetili su na zbivanja devedesetih i <strong>Domovinski rat</strong>, no Dragić je imao poruku za sve.</p><p>- Mislim da ova fotografija govori mnogo. Sjajno je vidjeti sve nacije, sve religije - sve nas zajedno. To što je bilo, bilo je. Nitko nije želio rat. Svi pate u ratu.</p><p>Preko puta Ex-Yu družine sjedio je trener Denver Nuggetsa <strong>Mike Malone. </strong></p><p>- Momci su imali svoju zabavu istočnog bloka. Oni imaju jako puno toga zajedničkog. To im jako pomaže. Oni su se u 'balonu' odlično zabavili i tako bi trebalo biti. Mislim da je to odlično. Također, pogledajte samo koliko je talenta za tim stolom. Da se bivša Jugoslavija ujedini, bio bi to paklen tim - rekao je Malone.</p>