<p><strong>Colby Covington</strong> svladao je <strong>Tyrona Woodleyja</strong> u UFC-ovoj Vegas 11 priredbi!</p><p>Covington je odradio ono što je najavljivao i slavio prekidom u petoj rundi borbe. Većinu borbe je dominirao, a Woodley je zbog ozljede morao odustati uoči posljednje runde. Očekivalo se kako će Woodley biti aktivniji, a Covington je cijelu borbu držao visok tempo te ga po potrebi još i dizao u trenutcima kad bi imao osjećaj da je vrijeme za pritisak. </p><p>Još jedna zvjezdana borba bila je itekako zanimljiva, ona između<strong> Donalda Cerronea i Nike Pricea</strong>. Price je krenuo agresivnije u borbu, ali dobio je i negativni bod jer je pogodio protivnika dvaput prstom u oko. Cerrone je bio aktivniji u drugoj rundi, ali ponovno nedovoljno, a tek je u trećoj rundi pokazao sve ono što može.</p><p>Ipak, kako je Price zaradio kazneni bod u prvoj rundi zbog ubadanja u oko, ukupni rezultat bio je - neriješen! </p><p>Nevjerojatan nokaut vidjeli smo u borbi <strong>Khamzata Chimaeva</strong> i <strong>Geralda Meersachaerta</strong>. Chimaev je rekao kako u borbu ulazi s namjerom da ubije protivnika, a to je skoro i izveo već nakon 17 sekundi. Meersachaert je izgledao nesigurno, loše se postavio i već nakon 17 sekundi Chimaev ga je nokautirao šakom u glavu, prvim udarcem u borbi! </p><p>Johnny Walker prekinuo je niz poraza protiv Ryana Spanna udarcima za koje je Spannov tim rekao kako su bili ilegalni, no sudac nije prekidao, a na snimci je teško vidjeti je li to istina.</p><p>MacKenzie Dern već je u prvoj rundi svladala Randu Markos, a Kevin Holland bio je bolji od Darrena Steward odlukom sudaca.</p><h2>Sve borbe - rezultati</h2><p>Colby Covington def. Tyron Woodley - TKO (R5 1:19)<br/> Donald Cerrone vs. Niko Price - neodlučeno (većinska odluka)<br/> Khamzat Chimaev def. Gerald Meerschaert - KO (R1 0:17)<br/> Johnny Walker def. Ryan Spann - KO (R1 2:43)<br/> Mackenzie Dern def. Randa Markos - SUB (R1 3:44)<br/> Kevin Holland def. Darren Stewart - podijeljena sudačka odluka</p><p>David Dvořák def. Jordan Espinosa - jednoglasna sudačka odluka<br/> Damon Jackson def. Mirsad Bektić - SUB (R3 1:21)<br/> Mayra Bueno Silva def. Mara Romero Borella - SUB (R1 2:29)<br/> Jessica-Rose Clark def. Sarah Alpar - TKO (R3 4:21)<br/> Darrick Minner def. T.J. Laramie - SUB (R1 0:52<br/> Randy Costa def. Journey Newson - KO (R1 0:41)<br/> Andre Ewell def. Irwin Rivera - podijeljena sudačka odluka<br/> Tyson Nam def. Jerome Rivera - TKO (R2 0:34)</p>