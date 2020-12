Od odlaska iz Hajduka gdje nije dobio pravu priliku do Lokomotive gdje je postao jedan od najboljih golmana lige pa do velikog Atletico Madrida. Sve se to dogodilo hrvatskom golmanu Ivi Grbiću u samo dvije godine.

U kolovozu je poput bombe odjeknula vijest kako Grbić (24) odlazi u Atletico Madrid. Španjolci su iskeširali 3,5 milijuna eura, a Lokomotiva bi kroz bonuse mogla ukupno zaraditi i do šest. Sve je išlo prebrzo za Ivu koji se u jednom trenutku pojavio na najvećoj nogometnoj pozornici. No sve je itekako zaslužio.

Trenirao je nekoliko mjeseci pod palicom Diega Simeonea, upijao riječi Jana Oblaka i promatrao kako se to radi na najvećoj razini pa u srijedu navečer napokon dobio priliku za debi. Grbić je branio svih 90 minuta za svoj Atletico u pobjedi nad Cardassarom 3-0 u prvom kolu španjolskog kupa. Vrsaljku je to bila prva utakmica nakon devet mjeseci i odmah je zabio, a Grbić je u debiju uspio sačuvati mrežu netaknutom.

- Sretan sam. Ispunio mi se san. Debitirao sam za Atlético pa sam jako zadovoljan. Zahvalan sam Bogu, svojoj obitelji, igračima, treneru te svim ljudima u klubu. Prije utakmice su mi svi rekli da uživam. Ovo je momčad puna sjajnih osoba. Presretan sam ovdje, u ovom velikom klubu, sve je sjajno - rekao je Grbić nakon utakmice.

Atletico ga je doveo s razlogom. Bilo je jasno kako će neko vrijeme sjediti na klupi jer je Slovenac Oblak nedodirljiv. Naravno, HNL je daleko od La Lige, ali pokazao je koliko je napredovao u posljednje dvije godine i apsolutno je zaslužio sve što mu se događa.

Grbić nije mogao dobiti boljeg mentora od Oblaka, a Slovenac mu je prvi čestitao nakon utakmice.

- Puno učim od njega. Prva poruka koju sam dobio na mobitel nakon utakmice bila je njegova. Odavde mu želim zahvaliti, sjajna je osoba - zaključio je Grbić.

Momčad Diega Simeonea ove sezone igra sjajno, a sada je i Grbić dao svoj obol. Osigurali su osminu finala Lige prvaka i još uz to drže prvo mjesto u La Ligi. A još čudesnije je to što je momčad u 11 kola primila samo četiri gola što je uvjerljivo najmanje u španjolskom prvenstvu.

Jedno je sigurno. Pored ovakvih sjajnih vratara Hrvatska ne mora brinuti za 'jedinicu'. Tu je izvanredni Dominik Livaković za kojeg tek slijede velike stvari, a Grbić je sada i Simeoneu pokazao da može računati na njega. Mi mu želimo što više minuta jer jedino tako će moći pokazati koliko vrijedi.