Prije deset godina započeo je riječki preporod: 'Za rođendan sam poželio duplu krunu Rijeke'

Cilj nam je u nekoliko godina stvoriti jaku Rijeku, među tri najbolja kluba u Hrvatskoj. Ako ne uspijemo u tri godine, uspjet ćemo kasnije. Budite strpljivi, trebat će vremena da se organiziramo na svim razinama i pronađemo prave ljude, rekao je Damir Mišković 22. ožujka 2012. godine kad je preuzeo posrnulu Rijeku.

Deset godina kasnije: prvi naslov prvaka tj. dvostruka kruna (2017.), četiri kupa Hrvatske (2014., 2017., 2019., 2020.), superkup (2014.), četiri plasmana u skupine Europske lige, playoff Lige prvaka, pobjede nad Milanom, Feyenoordom, Stuttgartom, do zadnje minute na Kantridi je strijepila Sevilla koja je kasnije iste sezone osvojila Europsku ligu, gotovo pa bezbrojni trijumfi nad Dinamom, Hajdukom, Osijekom... Blistavo desetljeće riječkog nogometa, briljantna era. Era Damira, Snježane, Anne i Matee Mišković.

POGLEDAJTE VIDEO: Sretan rođendan, presidente

- Prezadovoljan sam. Super zadovoljan. Jer kad pogledamo svih tih dugih 10 godina... Postigli smo baš jako puno u tih deset godina i za ovako veliki klub kao što je Rijeka - priča Mišković iz Katara za KanalRi.

Vrhunci desetljeća bili su dvostruka kruna, prolazak Stuttgarta i pobjeda nad Milanom. Najteži trenuci?

- Najteže mi je kad se u nekim kriznim situacijama, kakve prolazi svaki klub, u javnosti generira situacija pogonjena kafanskim i kuloarskim pričama kako u klubu ništa ne valja i kako se ne radi dobro. Trebalo mi je vremena da se na to naviknem pa je bilo nekoliko trenutaka u kojima se čovjek zapita 'Što to meni treba'? Više od rijetkih lošijih rezultata smetalo me to, posebno kad dolazi od lokalnih medija. Ali očvrsnuli smo, svi u klubu i ja. Sada smo prerasli da nas tangiraju ti pokušaji stvaranje negativne atmosfere oko Rijeke. Ne mogu to razumjeti, ne mogu shvatiti da si mi u Rijeci i riječkoj regiji ne dajemo potporu jedni drugima, ali valjda je takav taj naš mentalitet. Ja nisam takav i mi koji radimo u klubu nismo takvi nego želimo živjeti i raditi s optimizmom i suportom jedni za druge. I tako i činimo.

Momčad se podmlađuje pa onda, logično, i oscilira, ali Tomićeva Rijeka zapravo je: jako visoko.

- Za ovu sezonu sigurno nismo radili momčad kojoj bi cilj bio da ide na titulu. Nego smo Rijeku podmladili (sljedeće sezone bit će vjerojatno još mlađa) i cilj nam je da igramo atraktivno te budemo u vrhu hrvatskog nogometa. Takvi ćemo biti i sljedeće godine, a kad izgradimo ekipu koja može na naslov, kad se pogodi jedna takva generacija... Ja ću prvi reć' da idemo na titulu.

Poraz od Dragovoljca bio je jako težak udarac, ali bar je začepio usta teoretičarima zavjera.

- Ma ne može mi bit drago kad izgubimo. To nam je onda uvjetovalo i poraz od Gorice. Normalno da su smiješna bila ta lupetanja kako će Rijeka od nekog tražiti da izgubi! Nema šanse da to dozvolim niti će ikad tako biti dok ja vodim klub. Čestitke dečkima iz Dragovoljca i Tadiću, oni su dali sve od sebe, a mi nismo dali ništa. Idemo dalje. Da, Tomić i Drmić su imali žestoke izjave nakon Dragovoljca tj. Gorice. Pustimo izjave, 'ajmo mi dat sve što možemo na terenu. Riječki način je radnički način, pa se taj rad onda kad-tad isplati. Najlakše je nešto izjavit'.

Dinamo, Osijek i Hajduk troše više.

- Rijekina transferna politika u financijskom je smislu bila i ostala ista kroz svih ovih deset godina. Cca. 1.5 milijuna eura po sezoni. Tako je bilo kod Keka, kod Bišćana, kod Rožmana i danas kod Tomića. Promijenili smo 150 igrača. A do šampionske sezone promijenilo se 100 igrača dok nismo napravili, spojili tu generaciju koja je uzela duplu krunu. Dakle, ništa se nije promijenilo nego se jednostavno treba poklopiti jedna generacija koja će moći s realnim ambicijama krenuti na naslov. Ovi naši dečki koji sad igraju zaslužuju našu maksimalnu potporu, a za sljedeću sezonu bit će godinu dana iskusniji. Zaslužuju češće igrati u onakvoj atmosferi kao protiv Osijeka, atmosferi na kojoj čestitam svim navijačima i zahvaljujem im na tome.

Pohvalio je ovu generaciju.

- Ta naša mlada momčad je u finalu kupa i u utrci je za naslov. Pa ljudi moji, valjda zaslužuju da stanemo iza njih i kad se dogode jedan-dva lošija rezultata. Rijeka vjeruje u njih.

Za finale kupa u Splitu priprema se navijački plov. Brodom po Rabuzinovo 'sunce'.

- Neću se miješati u organizaciju, zadnji put su to ljudi napravili fantastično. Da budu i dva broda ja bi bio presretan. I sigurno da ćemo biti dio toga.

Tko je najjači u Hrvatskoj, tko će uzeti naslov?

- Ja mislim da je Dinamo još uvijek ispred nas, ali.... Ja ne bi isključio Rijeku! Da, unatoč ova dva zadnja poraza. Puno će još toga dobroga naša mlada Rijeka pokazati do kraja, a meni je najbitnije da daju sve od sebe.

Kao dopredsjednik HNS-a iz Dubaija u kojem ima jednu od rezidencija skočio je do Katara.

- Da, sad sam s reprezentacijom u Katar pa dolazim u Rijeku. Još 10 godina? Vidjet ćemo. Možda bi bilo previše, ali nikad se ne zna. A dok sam ja tu, davat ću sve od sebe da naša Rijeka bude top, da bude u vrhu i da se bori za trofeje.

Što se poželjelo kad se 20. ožujka gasilo 57 svjećica na torti?

- Dupla kruna! Zašto ne?! Hvala svima na čestitkama i poziv da na svakoj utakmici napune Rujevicu i da atmosfera bude kao protiv Osijeka.... Forza Fiume! - rekao je Damir Mišković.

Najčitaniji članci