'Prije dva mjeseca sam ostao bez mame, nisam bio stabilan'

Ekipa zajebo sam i iznevjerio sebe a i ostale... Prosao sam jedan tezak period u zivotu i prije dva mjeseca ostao bez Mame😥 i sve do tog ulazka u kavez sam mislio da sam stabilan u glavi ali nije to tako lako islo.. Nisam pokazao nista kako znam raditi.. Vracam se jaci nego ikad motiviran i spreman za nove izazove... Hvala mojem team u @atteurope i svim trenerima Sale, Forgi, Stipe, Pero, Sabo i Igoru Pokrajcu na brizi o skidanju kila te sparing partnerima u pomoci na pripremama te cestitam bratu @erslan_ivan na sjajnoj izvedbi💪🏻👊🏻 i hvala mojoj obitelji i boljoj polovici na podrsci @_katarina_1509 i mojem Bebeu koji me drze da idem dalje i ustajem se poslije padova ❤️ idemo jako dalje..💯💪🏻🇭🇷🇭🇷 #att #americantopteam #KSW51 #BudiPonosan #ksw #mma #zagreb #riseagain #illbeback #soon

A post shared by Filip Pejic (@filip_nitro_pejic) on Nov 12, 2019 at 6:30am PST