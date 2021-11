Ponekad se pitate hoće li me ljudi i dalje voljeti, hoće li se i dalje osjećati isto, rekao je veliki Diego Armando Maradona u posljednjem razgovoru s novinarima Clarina, kojeg je vodio povodom svog 60. rođendana i tako na neki način 'nagovijestio' smrt koja ga je stigla prije točno godinu dana.

Bio je to dan koji je potresao nogometnu, ali i širu javnost. Imao je zdravstvenih problema, ali Maradonin odlazak bio je iznenadan. Diego je preminuo od srčanog udara 25. studenog prošle godine, svega tri tjedna nakon što je proslavio rođendan. Maradona se oporavljao nakon operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

Sudi se medicinarima

Ispred bolnice su se počeli okupljati obožavatelji 'malog zelenog' koji su molili za njegov život, a operacija je trajala 80 minuta i prošla bez ikakvih komplikacija. Izgledalo je kao da se dobro oporavlja, ali su mu u bolnici dijagnosticirani znakovi apstinencijske krize zbog čega su ga prebacili u kliniku za odvikavanje u okolici Buenos Airesa. Liječenje je nastavio kod kuće, ali srce jednog od najboljih nogometaša u povijesti nije izdržalo.

Protiv doktora Leopolda Luquea, glavnog odgovornog za liječenje nogometne legende, na sudu se vodi postupak, a u javnost procurila snimka razgovora između medicinskog osoblja u kojoj govore da je jedan od članova Maradoni dao marihuanu i pivo kako bi ga smirio.

- Rekli su mi da je Charly organizirao dolazak ženske osobe tijekom noći, a kako bi se riješio Diega dao mu je pivo i travu. Ne mogu podnijeti da mu je dao marihuanu. Ne znam kako da ga spriječim - objavio je Infobae razgovor Luquea i jednog od članova medicinskog osoblja.

U snimljenim razgovorima otkriveno je kako je Maradona svaki dan tražio marihuanu. Liječnici to nisu dozvolili, ali su mu osigurali cigarete. Medicinari su ga pokušali reanimirati, ali bezuspješno. Legendarni 'mali zeleni' više nas neće zabavljati osebujnim ispadima potezima izvan terena, a njegov legendarni utisak na svjetski nogomet nikad neće biti zaboravljen. Njegova smrt pokrenula je brojne kontroverze oko njegove posljednje noći života. Medicinsko osoblje zaduženo za zdravstvenu skrb 'malog zelenog' optuženo je za nesavjesno i neodgovorno postupanje tijekom te noći na 25. listopada prošle godine.

Nagovijestio smrt prijatelju

Naime, istraga je pokazala kako je legendarni nogometaš 'umro u mukama', odnosno da se njegovo stanje naglo pogoršalo puno prije smrti. Neurokirurg Leopoldo Luque, koji je uspješno operirao Maradonu dva tjedna ranije, i psihijatrica Agustina Cosachov jedni su od optuženih, a oboje su opovrgnuli optužbe koje im se stavljaju na teret. Osim njih, optužene su također i tri medicinske sestre, doktor te psiholog. A ni kuća u kojoj je boravio nije bila na Maradoninoj razini.

- Kuća nije bila prema onome što je Maradoni trebalo. Puno manje od onoga što je Maradona bio, a to je popularni argentinski i svjetski idol s milijunima. Kad su njegovi počeli tražiti kuću za Maradonin otpust, mislilo se da bi se za dva ili tri mjeseca mogao vratiti živjeti u Brandsen ili gdje god je želio, čak se razgovaralo i o mogućnosti putovanja na Kubu, pa da tamo nastavi živjeti jedan period života, ili za stalno ako tako on bude htio. Bila je to prolazna kuća. Agent za nekretnine koji obično surađuje s Diegom odlučio je pomoći obitelji i svi su se složili da neka dvokatnica skromnog izdanja bude njegovo privremeno prebivalište, za prvu ruku, dok se ne oporavi - rekao je čovjek koji je posljednjih mjeseci surađivao s Maradonom i njegovim odvjetnikom Matíasom Morlom.

U razgovoru za talijansku La Repubblicu, blizak prijatelj Stefano Ceci otkrio je što mu je Diego poručio u jednom od posljednjih razgovora.

- Rekao mi je: "Tanito, umoran sam. Odlazim kod mame i tate". Mogu vam potvrditi da se Diego prepustio. Bilo mu je dosta života, umorio se. Bio je u depresiji, a karantena i sve restrikcije zbog pandemije zadale su mu završni udarac - rekao je Ceci.

Svi su ga željeli pozdraviti. Rijeka ljudi okupila se kako bi pozdravila njegovo tijelo izloženo u Predsjedničkoj palači, a 'mali zeleni' je dobio odgovor - ljudi ga neće zaboraviti i nisu ga zaboravili.

Od Juniorsa do La Plate

Prvi profesionalni ugovor potpisao je za "Argentina Juniorse" nekoliko dana prije 16. rođendana. Odigrao je tamo pet sezona, zabio 115 golova, a onda otišao u omiljeni klub Boca Juniors. Cijena mu je tu narasla na tadašnjih vrtoglavih 7,5 milijuna dolara, za koliko ga je 1982. godine kupila kultna "Barcelona".

Nosio je i dres Napolija, Seville i Newell's Old Boysa te osvojio svjetsko prvenstvo kao kapetan argentinske reprezentacije 1986. godine u Mexicu. Kao trener je vodio Textil Mandiyu, Racing, Argentinu, Al-Wasl, a posljednji mu je klub bio Gimnasia de La Plata.

- Bio je veliki šampion koji je milijunima ljudi donio radost, kako u Argentini, tako i Napulju. Ali bio je i krhak čovjek - rekao je Papa Franjo za Maradonu.