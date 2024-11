Prije točno 10 godina gurnuo je kroz noge Messiju. Danas cijepa drva i igra u šestoj hrvatskoj ligi

Ima tri nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, igrao je prijateljske utakmice protiv Katra 2009., Gibraltara 2015., kao i onu čuvenu protiv Argentine u Londonu 12. studenog 2014., poraz 2-1 na Boleyn Groundu. U njoj je bio i strijelac za "vatrene" i gurnuo kroz noge Lionelu Messiju (37).

- A joj, najveća mi je muka kad me za to pitaju, pa to je zabavno za djecu od 9-10 godina... Dogodilo se, idemo dalje, ne bih se ni sjetio toga da nisu počeli pričati kasnije - ispričao je lani Anas Sharbini (37) u Podcast Inkubatoru.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Točno deset godina poslije igra za šestoligaša Rječinu, odakle su ga nedavno potjerali s treninga zbog nediscipline. Miran je obiteljski čovjek, živi za kćer Gitu i vrijeme krati, između ostalog, pilajući drva. Prisjetio se toga na Facebooku, a objavu je na platformi X podijelio član benda Let 3 Zoran Prodanović Prlja.

- Nosio sam broj 10? A dobro, to je bila prijateljska utakmica. Igrali smo u srijedu i znali smo da će dvojica-trojica otpasti za subotu i kvalifikacijsku utakmicu protiv Italije na Poljudu. I taj gol Argentini... Nije mi bilo nešto, druga stvar bi bila da se, recimo, dogodilo na SP-u. Deset godina bio sam u reprezentaciji, putovao sam i na Euro 2008. kao najmlađi. Osjećaš da si tu, a nisi. Niko Kovač dao mi je šansu i zvao me i kad to nisam očekivao. Pa gledam u svlačionici kako piše na ploču Brozović, Kovačić i stavi mene na penal. Čak mi je bilo malo neugodno - prisjetio se Anas.

