Prijeti mu kazna i suspenzija: Glen Davis još je igrač Zadra

Došao je kao velika zvijezda i osvajač NBA naslova 2008. godine. Dočekan je u zračnoj luci, pa odlazak u McDonalds. Bila je to ljubav na prvi pogled. Navijači Zadra dočekali su svoju zvijezdu kao malo koga prije. No ljubav, kao u meksičkim sapunicama, brzo je naišla na probleme. Već prvi dan nije bio raspoložen za izjave, a već sljedeće jutro nije se pojavio na press konferenciji.

I tu se vidjelo da nešto ne štima. Potom su se, kao grom iz vedra neba, na njegovom Instagramu pojavile izjave u kojima tvrdi da je klub 'sranje', a trener Aleš Pipan 'čudak koji nema pojma i tretira igrače kao govno'. Potom je Zadrom krenula priča da je otišao prema zračnoj luci, no vozač ga je vozio okolnim putem kako bi zakasnio na let. Navodno se, zakasnivši na let, vratio u Zadar kako bi dogovorio detalje, no od dogovora opet nije bilo ništa. Davisa više nema u Hrvatskoj, no kakva je situacija objasnio je direktor Zadra Željko Žilavec.

- Klub je poduzeo sve potrebne pravne radnje kako bi zaštitio svoje interese. Navedeni igrač je, prema Pravilniku, suspendiran zbog odbijanja igranja službene utakmice (Zadar - Cedevita). Osim toga, sukladno Pravilniku, izrečena mu je i novčana kazna zbog odbijanja treniranja s ekipom, zbog odbijanja igranja službene utakmice, zbog nedolaska na press konferenciju te neprimjerenih izjava putem društvenih mreža kojima je naštetio ugledu i interesima kluba - rekao je Žilavec.

Drugim riječima, Davisa čeka itekako velika kazna. No, što je najbolje, on je još igrač Zadra!

- Ugovor s Davisom još nije raskinut. Trenutačno je pod suspenzijom u trajanju od dvije godine, tijekom kojih ne može igrati za niti jedan klub. Mi smo poduzeli sve potrebne postupke, uključujući i obavijest FIBA-i, no od njegovog menadžera još nismo dobili povratnu informaciju. On je samo otišao. U narednim danima utvrdit ćemo daljnje postupke, odnosno hoćemo li pokretati tužbu zbog naplate štete. Najbolje rješenje bilo bi postizanje sporazuma između Davisa i kluba koji u ovom slučaju nije prekršio niti jednu odredbu ugovora - objasnio je odvjetnik Zadra, Rikardo Perković.