Prijeti nam Hagi junior: Dečko redovito trpa golove iz kornera

Prošle smo godine imali najdivnije hrvatsko nogometno ljeto, a U-21 nogometna reprezentacija u utorak nam starta na Europskom prvenstvu!

Nenad Gračan i njegovi mladi Vatreni u skupini su sa Engleskom, Rumunjskom i Francuskom, a prvi nas čekaju Rumunji sa najpoznatijim mogućim prezimenom u kadru...

Glavni im se igrač zove Ianis, a preziva: Hagi!

Gheorghe Hagi bio je 'Maradona s Karpata', sina Ianisa zovu 'Xavi s Karpata', a Englezi su u ogromnom strahu od sina slavnog rumunjskog velemajstora jer su uvjereni da je mali Hagi 'kombinacija Gascoignea i Cassana'.

Dečku je 20 godina, igra za Viitorul iz Constante klub koji je tata Gheorghe osnovao te u kojem je i vlasnik i glavni trener! Ianis ne samo da ima očev nogometni gen, nego je i radom od malih nogu proizvod tatinog učenja.

Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI

Ianis Hagi prve je tajne zanata učio u očevoj školi, Nogometnoj akademiji 'Gheorghe Hagi'. Prije tri godine tata ga je za 2.000.000 € prodao u Fiorentinu, ali tada je, sa nepunih 17, bio premlad za Serie A pa je za isti novac otkupljen nazad u Viitorul.

Kao slavni otac i Ianis igra na 'desetki', apsolutno mu je svejedno kojom nogom puca, dribla, dodaje ili štopa, a specijalnost su mu - golovi iz kornera.

Jedan ste vidjeli nakon tri uvodna odlomka (Bosni i Hercegovini u kvalifikacijama za ovaj Euro), a ovo je zabio kada mu je bilo 15 godina...

Ianis Hagi definitivno će na stadionu San Marinu u Serravalleu biti najveća prijetnja mladim Vatrenima unatoč tome što u rumunjskoj U-21 repki ima suigrača sa već pozamašnim Serie A-iskustvom:

Interov vratar na posudbi u Genoi Andrei Radu procijenjen na 15 milijuna eura i programirani nasljednik velikog Samira Handanovića... George Puscas koji iza sebe ima već četiri sezone u Serie A i Serie B (Inter, Bari, Benevento, Palermo, Novara)... Vlad Dragomir (Arsenal, Perugia)...

Većina igrača je ili iz Steaue ili Hagijevog Viitorula, a Ianis je prošle sezone u rumunjskoj Prvoj ligi u 31 utakmici zabio deset i asistirao za pet golova.

Dečko je prije deset dana odigrao svih 90 minuta za seniorsku repku Rumunjske! Pobijedili su na Malti 4-0, a Ianis Hagi je i u toj utakmici pokazao da se radi o jednom od najvećih talenata europskog nogometa.

Ianis Hagi started for Romania 🇷🇴 senior squad yesterday definitely showing why there is so much hype. A great 4-0 win and heading off to Euros now with U21S. 0.65 only 20 and with one of the most famous names in footie #footballindex pic.twitter.com/BhttXXnIkQ