'Prijetili su meni i mojoj obitelji! Barca će biti u problemima...'

Znali smo da su ispred nas teške i neugodne odluke, ali tko je osim nas mogao zadržati Messija i dovesti novog trenera? Bila mi je čast služiti ovom klubu, rekao je jedan od gorih predsjednika u Barcinoj povijesti...

<p>Klub je pred financijskim kolapsom, igračima smanjuju plaće jer novca više skoro da nema, klub je u problemima u svim strukturama, Messi jedva čeka kada će otići, a očito ni to nije bilo dovoljno Josepu Bartomeuu da napusti mjesto predsjednika. </p><p>Bartomeu je u ponedjeljak govorio kako ne misli otići. Dan poslije - preokret. Bartomeu nije htio čekati referendum zakazan za 1. i 2. studenog kojega vrlo vjerojatno ne bi preživio i koje je potpisima poduprlo 16.000 ljudi, već je sam odlučio kako napušta "Blaugranu" nakon gotovo sedam godina. A s njim odlazi i kompletni izvršni odbor. Novi izbori trebaju se održati u roku od tri mjeseca.</p><p>Bartomeu je bio kamen spoticanja u Barceloni u cijeloj 2020. godini koja je za velikana s Camp Noua bila iznimno turbulentna, bez trofeja, uz lošu financijsku situaciju, a sve je kulminiralo burofaksom Lionela Messija u kojemu je jedan od najvećih nogometaša u povijesti tražio odlazak.</p><p>Navijačka ogorčenost u Kataloniji još se ljetos digla do te mjere da je došlo do nereda na ulicama Barcelone, a prijetnje je dobivao i sam Bartomeu i njegova obitelj.</p><p>- Nisu nas poštivali, vrijeđali su nas i prijetili meni i mojoj obitelji, ali, ovo je promišljena i opuštena odluka - rekao je Bartomeu, pa nastavio:</p><p>- Znali smo da su ispred nas teške i neugodne odluke, ali tko je osim nas mogao zadržati Messija i dovesti novog trenera? Bila mi je čast služiti ovom klubu, a mi odlazimo prije nego li smo zatvorili financijsku konstrukciju u klubu. Nadamo se da će i to uskoro biti gotovo, ne dogodi li se to, klub će biti u ozbiljnim problemima - rekao je Bartomeu.</p><p>Bartomeu je na klupskom vrhu još od 2014. kada je naslijedio Sandra Rosella, sljedeći izbori za predsjednika Barcelone trebali su se održati u ožujku 2021., ali navijačima je toliko prekipjelo da im se više ne čeka ni tih pet mjeseci. Utoliko prije što je Bartomeua katalonska policija javno optužila za korupciju i protiv njega se vodi istraga. I klub je u silnim financijskim problemima pa se sve više i zadužuje dižući kredite koje će nasljednici morati otplaćivati. A razlog je? Pa Bartomeu. Dovodio je igrače za masne novce, ogromne plaće dijelio šakom i kapom jer je tada situacija bila bajna. Nitko nije očekivao da će Barca pasti na ovakvu razinu i da će se u sve upetljati korona virus koji je klubu izbio milijune iz džepa. A uz to, rezultati gori nego ikad.</p><p>Barca već neko vrijeme kašljuca, nova Uprava će morati pod hitno negdje nabaviti novac jer inače... Klubu prijeti kolaps, a Bartomeu odlazi kao da se ništa nije dogodilo, skidajući svu krivicu sa sebe. A zapravo je on taj koji je sa svojim odlukama zakopao Barcu ovako duboko.</p>