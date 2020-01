Prilika za novi početak: Juve posudio Pjacu Anderlechtu...

Marko Pjaca (24) ima novi klub! Bivši nogometaš Dinama i službeno je postao novi igrač Anderlechta gdje je došao na posudbu iz Juventusa.

Marko se kroz cijeli siječanj spominjao u kontekstu Cagliarija i Sampdorije, ali ta dva kluba nisu uspjela isposlovati dolazak Hrvata. Belgijski klub stupio je u kontakt s Juveom prije nekoliko dana, jučer je sve dogovoreno, a danas je Marko otputovao u Bruxelles gdje je i službeno predstavljen.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Krilni napadač je nedavno zaigrao za Juventus protiv Udinesea, a to mu je bila prva utakmica nakon čak deset mjeseci. No, i sam je svjestan da će u Juveu jako teško do minuta pa se odlučio na odlazak u Anderlecht kako bi radio na sebi i ušao u formu, a onda možda i dobio Dalićev poziv za odlazak na Euro.

'Molim, zašto?', vjerojatno su bile prve vaše reakcije na Pjacin odlazak u deveti klub belgijske prve lige. Htjeli su ga i neki talijanski klubovi, ali do dogovora nije došlo. No, u ovome trenutku je za Pjacu najvažnije da igra i da vrati staru formu. Ozljeda prednjih križnih ligamenata ga je bacila iz pogona na deset mjeseci, a ova posudba mu je nova nogometna prilika da pokaže što zna. U Schalkeu se baš nije naigrao, u Firenzi je igrao solidno do te kobne ozljede, a nadamo se da će mu Bruxelles i Vincent Kompany donijeti puno više sreće.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Marko je u 'staru damu' došao još 2016. godine kao velika nada za 23 milijuna eura i tako postao najveći transfer Dinama u povijesti, ali ozljede su ga omele na putu prema nogometnom vrhuncu. Nažalost, još nismo vidjeli sve najbolje što on zna, a nadamo se da će postaja u Anderlechtu pokrenuti njegov nogometni razvoj.