<p>Od tri prvenstvena ogleda u listopadu Hajduk nije dobio nijedan, a nakon subotnjeg remija protiv Osijeka, u ostatku studenoga čekaju ih tri uzastopna gostovanja - jedno zahtjevnije od drugoga. Najprije u Koprivnici protiv Slaven Belupa, potom kod uvijek napaljene Lokomotive u ogledu ranije odgođenom zbog korone, da bi osmodnevnu trilogiju zaokružili najtežim mogućim - onim u Maksimiru kod Dinama. </p><p>Nimalo lagan zadatak je pred novim trenerom Borom Primorcem, koji je u reprezentativnoj stanci ostao bez čak devet igrača koji su otputovali na reprezentativna okupljanja. Gyurcso, Dimitrov, Atanasov, Jradi i Todorović su se odazvali izbornicima svojih reprezentacija, dok su Nejašmić, Vušković i Čolina dobili pozive izbornika U-21 reprezentacije Hrvatske Igora Bišćana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Torcida slavi rođendan</strong></p><p>Ostatak momčadi se nakon dva slobodna dana vraća treninzima i na novom treneru je da ih vrati u život. Drugo poluvrijeme protiv Osijeka ostavljaju mu kakvu-takvu nadu da može biti bolje, pogotovo kad uzme u obzir da su igrali bez kapetana Mije Caktaša i nominalno prvog napadača Dimitriosa Diamantakosa. S dva tako iskusna igrača te Darkom Nejašmićem koji je prvi put u 2020. godini odigrao cijelu utakmicu (!?) i Umutom Nayirom koji je pokazao da se na njega može računati, Primorac će imati na raspolaganju dovoljno kvalitete.</p><p>A što će posložiti, to je pitanje na koje je teško dati odgovor. No ako je suditi po do sada viđenom, morat će prije svega poraditi na narušenom samopouzdanju momčadi, koja je daleko kvalitetnija od rezultata koje postiže, i koja je dolaskom novog predsjednika i trenera pokazala spremnost na suradnju. Brzi dogovor i potpis pravilnika o kaznama i premijama, kao i to što će sami čistiti svlačionicu su zgodan način da pokažu kako su svjesni svog dijela odgovornosti za trenutno stanje, no za sve skupa bi bilo puno bolje da to pokazuju dobrim igrama i pobjedama na terenu. Sedmo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, bez obzira na utakmice više Šibenika i Slaven Belupa, definitivno im ne služi na čast, niti ih išta može opravdati za tako loš rezultat.</p>