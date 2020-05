Princ sa Šubićevca: 'Dolazim iz kraljevske obitelji, tako kažu'

Nešto stariji ljubitelji HNL-a sjetit će se veznjaka Thomasa Amugija-Tetteha, Ganca koji je nosio dres Zadra. Amugi je glumio da ga boli trbuh svaki put kad plaća ne bi stigla na vrijeme, a jednog dana samo je nestao. Čelnici kluba sa Stanova našalili su se da su Amugija "pojeli lavovi".

- Ja ću ostati u klubu i iduće sezone, neću otići! - kaže nam Prince Ampem (22), Amugijev sunarodnjak i ponajbolji igrač Šibenika, kluba koji će od iduće sezone nastupati u 1. HNL.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ampem je u Šibeniku već tri godine i - uživa. Za klub sa Šubićevca postigao je 15 golova u 64 utakmice.

- Baš jedan miran gradić s jednostavnim ljudima. Zapravo, u cijeloj Hrvatskoj su ljudi takvi. Tu sam već toliko dugo da sam upoznao "dušu grada" i prihvatio mentalitet. Doručak, trening, šetnjica, kavica na plaži Banj, tu i tamo koji izlazak. Djevojke su vam prekrasne - kaže krilni napadač kroz smijeh.

Korona virus "pomogao" je Šibeniku da se lakše plasira u 1. HNL. Naime, HNS je zaključio sva niželigaška natjecanja te utakmice mlađih dobnih kategorija, a Šibenik je u tom trenutku bio prvi s 41 bodom. Drugoplasirani Zmijavci imali su 33 boda pa se može konstatirati da su igrači iz Krešimirova grada zasluženo promovirani u rang iznad.

- Meni je zbog te korone nevjerojatno dosadno, ajde, treniram svaki dan pa tako ubijam vrijeme. Ostao sam u Šibeniku tijekom ove pauze. Općenito, nisam ni sanjao da ću ovdje ostati tako dugo.

Naučio je u tri godine nekoliko hrvatskih riječi. Može se sporazumjeti.

- Molim te, hvala, bok, dobro jutro... Klasika. Znam i reći "vidimo se" kad nekog predriblam, to mi je dovoljno, haha.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

'Roditelji me često zovu'

Ganac dolazi iz Sunyanija, gradića koji je na lošem glasu zbog dječjeg rada i trgovine ljudima. Mahom te siromašne obitelji dolaze iz Burkine Faso i rade na plantažama.

- Moje djetinjstvo nije bilo takvo, dapače. Dolazim iz jedne fine obitelji, imao sam potporu roditelja u svemu i mogu reći da mi je u domovini bilo baš zabavno. Ipak, htio sam se ozbiljnije baviti nogometom, a to sam mogao samo u Europi. Ipak, mama stalno zove, pita kad ću doma, haha. Tu sam već tri godine i nedostajem im.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ampem je u Hrvatsku stigao - slučajno.

- Prvo europsko iskustvo imao sam u akademiji Red Bull Salzburga. Bila je to dobra generacija i igrao sam s igračima poput Dominika Szoboszlaija (19) kojeg ste ove sezone mogli gledati u Ligi prvaka. U Austriji me spazio Darko Nejašmić (otac istoimenog igrača Hajduka, op. a.) i on do danas brine o mojoj karijeri - objašnjava Prince.

Zovu ga "šibenskim Boatengom", više zbog toga što su imenjaci, nego zbog stila igre. Pa otkud ime Prince? Često je u Gani...

- Ne smeta me što me zovu tako, super mi je to. Ime Prince u Gani se daje ako potječeš iz kraljevske obitelji, barem su mi tako rekli - smije se brzanac pa ističe svoje uzore:

- To su Messi, Neymar i Hazard. Naravno, tu je i Michael Essien. On kod nas ima zvjezdani status, osvajao je Ligu prvaka, igrao u Chelseaju i Realu, baš je faca.

'Pomfrit obožavam'

Ganski ofenzivac pokazao je zavidnu kvalitetu u drugoligaškoj konkurenciji i čudi da ga nije "uzeo" nitko od hrvatskih prvoligaša. Je li bilo ponuda, upitali smo.

- To vam ne smijem reći - kazao je Ampem pa se zagonetno nasmijao.

Fokus ovog mladića usmjeren je samo na Šibenik. Stekao je tu brojne prijatelje.

- Antunović, Kukec, Brane, Musa, Juričić, Pajić... Da ne nabrajam sad sve. Tko mi je najdraži? Nemojte, netko će se naljutiti. Nemam samo jednog najboljeg prijatelja, svi smo ovdje klapa - priča simpatični Prince.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U brojnim razgovorima s afričkim nogometašima često smo mogli čuti da im nedostaje tamošnja kuhinja. Ni Ampem nije baš lud za sarmom, ili ćevapima, ali obožava...

- Pomfrit s piletinom! Kako je to dobro, nenormalno je koliko to ljudi ovdje jedu. Ni ja nisam iznimka.

'Protiv Hajduka je bilo najteže'

Na hrvatskim terenima susreo se s brojnim tvrdim momčadima, ali susret protiv jednog kluba još pamti.

- Najteže mi je bilo igrati protiv Hajduka u Kupu (2018., op. a.). Sjećam se da su bili sjajno organizirani. Ispali smo na produžetke, primili gol u 119., ali nije bilo suza. Emotivan sam tip, ali nikad nisam plakao nakon utakmice.

Za kraj, kazao nam je što očekuje od sezone u 1. HNL.

- Očekivanja su uvijek visoka, ali ne bih želio prognozirati koliko ću golova zabiti. Bit će koliko Bog da.