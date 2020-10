Mokua i njegov kolega Denis Kipkoskei nisu tr\u010dali pored rijeke Nil kao u slavnoj pjesmici, ve\u0107 pored rijeke Ewaso, kad su se odjednom pojavili nilski konji.\u00a0

<p>Jeste li se ikada zamislili da trčkarate i razgledavate po afričkim šumama, rijekama i uživate u divljini koju nam je podarila majka priroda? Pa ako možete trčati brže od 50 km/h... Slobodno sanjarite. Inače se baš nećete dobro provesti.</p><p>A to se posebno odnosi ako ste dugoprugaš i morate trenirati u takvim uvjetima. Kenijski maratonac <strong>Edwin Mokua (28)</strong> je dokaz tome. On se ovaj tjedan pripremao u rodnoj <strong>Keniji </strong>za maraton u turskom Izmiru, a onda su se pojavili nepredviđeni problemi.</p><p>Mokua i njegov kolega <strong>Denis Kipkoskei </strong>nisu trčali pored rijeke Nil kao u slavnoj pjesmici, već pored rijeke Ewaso, kad su se odjednom pojavili nilski konji. </p><p>Kipkoskei se usredotočio na trčanje, a u jednom trenutku je tek tako 'bacio' pogled iza sebe da vidi gdje je kolega jer ga nekoliko minuta nije uopće čuo. Nije ga bilo na vidiku, a samo nekoliko metara dalje, pored rijeke, Mokua se hrvao s nilskim konjem.</p><p>- Prošao sam pokraj životinja, ali nisam vidio Mokuu kad sam se osvrnuo. Tada sam ga ugledao kako se bori s jednim nilskim konjem. Svu energiju usmjerio sam na to da ga spasim - rekao je Kipkoskei.</p><p>Uspio ga je spasiti, ali Mokua nije prošao bez posljedica. Nilski konj mu je slomio nekoliko rebara i ruku pa je morao otkazati maraton u Izmiru koji je na rasporedu u utorak. </p><p>Nilski konji možda izgledaju debelo i ne baš u kondiciji, ali zapravo bi bez problema na 100 metara sredili i Usaina Bolta. Mogu težiti do čak tri tone, ali zato im je maksimalna brzina 50 km/h. Pa vi sad vidite hoćete li se pripremati za maraton pored rijeke...</p><p> </p>