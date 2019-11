Pripremimo se svi za novi šou! Ibrahimović stiže kod Vatrenog

Zlatan Ibrahimović trebao bi se vratiti u talijanski AC Milan nakon završetka angažmana u LA Galaxyju, izjavio je u petak povjerenik za Američku nogometnu ligu (MLS) Don Garber.

Ugovor 38-godišnjeg švedskog napadača s Galaxyjem istječe krajem godine pa bi se, nakon što je proveo zadnjih 18 mjeseci u MLS-u, trebao vratiti u Serie A i pojačati napad posrnulog milanskog velikana gdje igra i Ante Rebić, a Zvone Boban je direktor.

Garber je rekao da je "Zlatan je tako zanimljiv momak, on je 38-godišnji momak kojeg regrutira AC Milan, jedan od najboljih klubova na svijetu". Ibrahimović je u 2018. i 2019. godini izabran u idealnu postavu MLS-a, gdje je zabio ukupno 53 pogotka.

