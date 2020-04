'Prišla su mi dvojica i ponudila 100.000 $ da izgubim meč...'

Ponudili su mi 100 tisuća dolara da izgubim meč prvog kola protiv Arnauda Clementa. Prišla su mi dva čovjeka uime njihovog investitora. Na koncu sam izgubio premda sam vodio 2-1 u setovima. Dok sam odlazio s terena, razmišljao sam kako bih ih gađao reketom da sam ga vidio na tribinama.

To je za ukrajinsku televiziju otkrio Sergij Stahovski, nekad 31. igrač svijeta koji, unatoč izdašnoj svoti, nije pristao namjestiti meč poput nekih svojih kolega koji su zbog istog doživotno izbačeni iz tenisa.

Stahovski je za cijeli slučaj obavijestio Jedinicu za teniski integritet (TIU), no ona mu tada nije previše pomogla.

- Pitali su me tko je osoba koja mi je prišla. A ja sam rekao hoće li zaštiti moju obitelj jer iza ljudi u pozadini svega jako su opasni. Odgovorili su mi da mi ne mogu ništa garantirati.

Bilo je to, inače, 2009. godine kada se Ukrajinac probijao do najboljih pozicija u karijeri. Godinu dana ranije, a po tome je ljubiteljima u Hrvatskoj najviše poznat, osvojio je PBZ Zagreb Indoors kao sretni gubitnik, što mu je bio prvi od četiri ATP naslova u karijeri. Ostatku svijeta, pak, kao čovjek koji je izbacio Rogera Federera u drugom kolu Wimbledona. Bilo je to, sad već davne, 2013...