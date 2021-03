Svi koji su ikada gledali World's Strongest Man, znaju tko je i što je Eddie Hall (33). Britanska gromada od čovjeka (težio i gotovo 200 kg) koji je titulu najjačeg čovjeka na svijetu ponio 2017. godine kada je osvojio natjecanje najjačih na svijetu.

I zamislite sada koliko ludi i "munjeni" morate biti da pristanete da vas jedan takav udari. I to kada imate gotovo tri puta manje kilograma!

Nile Wilson (25) zove se taj hrabri i neustrašivi čovjek, Britanac koji se bavio ritmičkom gimnastikom i osvojio olimpijsku broncu u Riju, sa svojih 166 cm i 62 kilograma pristao je na "besplatan let" ringom. Istina, zaštitio se Wilson finom pancirkom, ali... Nije vam baš neka garancija.

- Pomaknuo mi se mozak - bio je njegov komentar nakon što ga je Hall odbacio u zrak i na kraj ringa poput balona.

Srećom po Wilsona, koji je nedavno uslijed brojnih ozljeda završio svoju gimnastičku karijeru, on nije i neće biti Hallov sparing-partner za boksački meč protiv Hafthora Björnssona, Planine iz Game of Thronesa. Islanđanin je bio "World's Strongest Man" 2018. godine i kada je u punoj snazi, vjerojatno i dalje nema jačeg na svijetu. Ali, sve ćemo saznati uskoro, kada to međusobno odluče on i Hall u rujnu...