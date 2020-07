Prkačin odlazi u Zadar? 'To sam čuo, hoće nas destabilizirati'

Roko Prkačin najveći je hrvatski talent, dijete je Cibone, gdje je prošao sve selekcije, no prvi profesionalni ugovor mogao bi potpisati sa Zadrom, gdje je trener hrvatski košarkaški izbornik Veljko Mršić

<p>Nakon što je napravila sjajan posao dovođenjem dva velika talenta, Matea Drežnjaka iz Širokog i Tonija Nakića iz Šibenika, uprava Cibone mogla bi ostati bez najvećeg dijamanta hrvatske, ali i europske košarke.</p><p>Ako ste gledali samo jednu utakmicu Cibone, onda vam je u oko morao upasti 17-godišnji mladić. Izuzetno fin i pristojan Roko sin je nekad sjajnog centra hrvatske reprezentacije Nikše Prkačina. U Ciboni je prošao sve mlađe selekcije, Cibonino je dijete, a bio je i član mlade reprezentacije do 16 godina, koju je kao MVP turnira 2018. godine u Novom Sadu odveo do naslova prvaka Europe.</p><p>Godinu kasnije juniorsku momčad Cibone vodio je do naslova regionalnih prvaka u Slavonskom Brodu gdje je također bio MVP turnira. Iste godine i s juniorskom, ali i seniorskom momčadi Cibone, kao 16-godišnjak, osvaja naslove prvaka Hrvatske. Eto, to je ukratko Roko Prkačin.</p><p>S Nakićem i Drežnjakom trebao je činiti trojac zbog kojih bi se u Savsku ulicu ponovno vratila publika, trebao je biti oslonac neke nove Cibone, koju će činiti hrvatski mladi igrači. Kažemo, “trebao je” jer sve se glasnije priča da bi sportska agencija “Quorum”, koju vode Davor Kus, Matej Mamić i Nikša Prkačin, trebala Roka usmjeriti prema Zadru, gdje je za trenera došao hrvatski izbornik Veljko Mršić.</p><p>Naime, Roko još nije potpisao prvi profesionalni ugovor, a kako stvari stoje, ni neće s Cibonom. Navodno, tata Nikša i Veljko Mršić razmatraju pojedinosti i detalje ugovora koji bi Roko trebao potpisati s klubom s Višnjika. Tata Nikša bio je ljutit jer Roko u finalu hrvatskog košarkaškog kupa nije dobio ni minute. U Rokovu obranu tada je stao i trener Cibone Ivan Velić.</p><p>- U našoj momčadi u prvenstvu najveću minutažu ima Bilinovac s prosjekom od 23 minute po utakmici, a Roko ima 21,1 minutu. U ABA ligi Novačić, koji je ove sezone naš najbolji igrač ima 20 minuta u prosjeku, dok Roko ima 14,6. Takve brojke nema nijedan mladi igrač sa 17 godina. To nitko ne spominje, a naglašavaju se dvije utakmice u kojima nije igrao, to finale Kupa - rekao je Velić.</p><p>I to je točno. Roko je u prvenstvu igrao jako puno, počeo se dobro razvijati i u koji god klub ode bit će pravo pojačanje. Bio bi to veliki propust Cibone, koja je napravila sjajan posao, odnosno, sjajan posao Zadra.</p><p>- Vidio sam priče, objave po Facebooku za Prkačina i Zadar. To su pokušaji destabilizacije. Cibona je napravila sjajan posao u posljednjih mjesec dana. Ja na Roka računam, on će u 11. mjesecu imati 18. godina dobit će ponudu za profesionalni ugovor od nas. Želimo da Roko nosi igru Cibone, idućih godina. I to je njegova želja. Koliko sam razgovarao s njim, ima takav stav. Vjerujem da će godinama biti jedan od lidera Cibone - rekao nam je Velić.</p><p>Cibona ili Zadar, tko god uzme Roka, imat će veliku obvezu da djetetu omoguće najbolje uvjete i razvoj.</p>