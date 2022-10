'Modrić i ja ležimo u sobi, a kad ono - zove Mourinho, želi ga u Realu! Toliko je Luka poseban'

Vedran Ćorluka (36) već neko vrijeme obnaša dužnost pomoćnog trenera izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću. Gostovao je na Sport Festu u Poreču. Dotaknuo se priprema za SP, otkrio niz anegdota iz igračkih dana...

'Još se ne pripremamo za Euro'

- Pripreme za Katar u punom su jeku. Pritisak u nogometu uvijek je velik. Postavili smo ljestvicu sami sebi svojim rezultatima jako visoko - rekao je Čarli u uvodu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hrvatska je prije nekoliko dana saznala protivnike u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. Reprezentaciju čekaju okršaji s Walesom, Armenijom,Turskom i Latvijom.

- Najlakša skupina? Ždrijeb nam je išao na ruku, ali zahvaljujući nama samima, jer smo osigurali status nositelja. Nećemo se lagati, moramo proći i biti prvi. Ne treba bježati od uloge favorita. Kvaliteta, dubina i širina kadra, sve je na našoj strani i to nam sve daje za pravo... Još se ne bavimo skautingom tih reprezentacija, to ćemo raditi nakon SP-a - dodao je Ćorluka.

'Nije dobro kad je sve mirno'

Hrvatska se po prvi put plasirala na završni turnir Lige nacija. Završila je ispred Francuske, Danske, Austrije... Raspoloženje uoči nekog velikog natjecanja nikad nije bilo bolje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nekad nije dobro ići na veliko natjecanje kad je sve mirno, bez tenzije. Treba nekada postojati i to zrno sumnje. Znam iz igračkog iskustva, nekad su nas kritike javnosti motivirale. Ova reprezentacija ima dovoljno iskustva. Ne oscilira, ne ide iz depresije u euforiju i obrnuto - rekao je Ćorluka pa dodao:

- Nismo očajavali ni kad nas je Austrija u lipnju u prvom susretu Lige nacija u Osijeku pobijedila 3-0. Imali smo uoči utakmice nesretan slučaj, izborniku je preminuo otac. Otišli smo mirno spavati nakon poraza jer smo znali da je za tri dana nova utakmica. Igrači su to pospremili u ladicu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dojam je i da reprezentacija nikad nije bila kvalitetnija.

- Problem je izabrati tih 26 igrača, i to nam je malo, a kamoli 23 kako je bilo prije. Pojavilo se sad još nekoliko igrača koji nisu bili na zadnjem okupljanju. U reprezentaciji je najbitnije imati karakterne igrače. Kvalitetu ćeš imati po defaultu jer je to hrvatska reprezentacija.

'I ja sam izgubio poziciju od mlađeg'

Konačno je odrađena smjena generacija. Euro 2021. je ipak došao prebrzo. Nakon SP-a u Rusiji otišli ste vi, Mandžukić, Subašić, kasnije i Rakitić...

- Što znači smjena generacija? Imamo Luku Modrića koji ovako igra s 37, pa Perišića s 34. Mislim da previše igračima gledamo u putovnice. Bitna je samo kvaliteta. I ja sam izgubio poziciju od mlađeg. Nitko mlađima ne brani da dođu i da se izbore za poziciju - rekao je Ćorluka pa dodao:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nismo mogli odmah odraditi smjenu generacije jer nije odmah nakon Rusije bilo tih igrača. Možda je i bilo, ali ih nismo vidjeli. Ma, nije bilo tad te kvalitete kao danas. Neki igrači sazreli su.

Atmosferu u reprezentaciji sad usporedio je s onom uoči SP-a u Rusiji.

- Grupica je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Uvijek je netko bolji s nekim drugim. Međutim, to se na terenu ne vidi. Ne vidi se tko je iz Dinama, tko iz Hajduka, a to je odrastao u Njemačkoj. Slična je atmosfera kao u Rusiji. Međutim, ovi mlađi igrači puno su profesionalniji. Posvećeniji su, rade dodatno i individualno. Motivira to i starije igrače.

'Mi u sobi, a zove Mourinho'

A što motivira Luku? S 37 na leđima nosi Real Madrid.

- Prošao sam s njim sve i svašta. Od Dinama, Tottenhama, reprezentacije... Zadivio je sve, nitko ne može pronaći riječi da ga dovoljno nahvali. Posebnih je uvijek bilo pa nisu napravili karijeru. Luka je ipak posebniji od drugih. Svjestan je toga postao u Engleskoj, kad je vidio da se može nositi s najjačima, najbržima i najboljima - rekao je Ćorluka pa otkrio:

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Ne znam smijem li ovo reći... Bili smo na Europskom prvenstvu. Uoči utakmice sa Španjolskom ležali smo u sobi. Zove ga na telefon Jose Mourinho u Real. To dovoljno govori o njegovoj veličini. Sad se šalimo, gledamo njegove slike i komentiramo da izgleda kao dida, a još uvijek igra.

'Maroko me oduševio'

Dalićev pomoćnik vratio se na SP u Kataru.

- Maroko me oduševio. Gledao sam njihove zadnje dvije prijateljske utakmice. Na stranu Hakimi iz PSG-a, Ziyech iz Chelseaja... Harit iz Marseillea sjajan je, dvojica iz Ajaccia. Maroko je momčad za respekt. Neću reći da sam zabrinut, ali jako neugodan protivnik.

Ipak, smijenili su Vahida Halilhodžića. Je li to dobro za nas, ipak nas on dobro poznaje?

- Nisam ih gledao pod Vahom, ali vidim da je novi izbornik vratio zvijezde u reprezentaciju. Izgledaju jako dobro. Mislim da je uvijek teže igrati protiv zvijezda. Dobra je i Kanada s Davidom, Daviesom i Larinom, imaju zadnjeg veznog iz Porta. Međutim, moramo tu računati na tri boda.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A Belgija? Kažu da je njezin zenit prošao.

- Netko je 2018. i za nas mogao isto reći pa smo osvojili srebro na SP-u. Imaju De Bruynea, Lukakua, top trenera Martineza... O tome da se križamo s grupom u kojoj su Njemačka i Španjolska ne razmišljamo. Treba prvo proći skupinu. Križanja su relativna stvar. Njemačka, recimo, nije 2018. prošla grupu.

'Igrači su mi se u početku smijali'

Kako ste se snašli u ulozi asistenta?

- Smiješno je bilo u početku. Godio mi je poziv. Navukao sam trenersku trenirku, a na prvi trening izlaze igrači u svojim igračima trenirkama... Smijali su se kad su me vidjeli. Do jučer smo bili suigrači i prijatelji. Imao sam sreće što sam uvijek bio lider, savjetovao sam često igrače i tijekom igračke karijere, bio produžena ruka trenera - kazao je pa podvukao:

- Još se nisam navikao da nakon neke utakmice moram reći: Čuj, Luka, nisi dobro stajao u toj situaciji. Preskočio sam puno stepenica. Tek sam upisao akademiju, a odmah sam u ruke dobio takve igrače. Moram još puno učiti, dokazivati se. Zasad sam zadovoljan gdje jesam, a za dalje ćemo vidjeti. Nije ovo loša stručna praksa.

