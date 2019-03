Procurila 'fotka' parova: Je li ždrijeb Lige prvaka namješten?

Nova sezona Lige prvaka, nove teorije o namještenom ždrijebu.

Prije izvlačenja parova četvrtfinala društvene mreže bruje o namještenom ždrijebu, a za sve je kriv jedan od Uefinih direktora koji je slučajno objavio gotografiju s parovima.

Brzo je shvatio što je napravio i odmah je izbrisao svoj tvit. Ali bilo je prekasno jer su mnogi uspjeli na vrijeme spremiti njegovu fotografiju.

UCL director posted this on social media by accident seconds before deleting.



Spurs vs United will be interesting😁#ucl #ucldraw #coys #lfc #mufc #mcfc pic.twitter.com/7QlIlQdkVY