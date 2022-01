Tebra, pušten sam, evo me u kući. Sve je OK, za sada. Objavljujem upravo priopćenje, jako kratko s terena. Igrao sam i tenis, stigao sam i to. Za sada sam slobodan čovjek, ali vidjet ćemo što donosi sutra, kazao je navodno Novak Đoković (34) u snimci koju su objavili srpski portali.

Prema pisanjima srpskog Kurira, moguće je da se radi o poruci 'koju je poslao obitelji nakon što je pušten iz hotela'. Neki mediji navode da je poruka "vrlo vjerojatno" poslana jednom od braće, dok drugi smatraju da je ipak poslana neimenovanom prijatelju.

U nastavku poslušajte zapis na kojem je navodno Đokovićev glas.

Prvi reket svijeta prvi je nositelj glavnog ždrijeba Australian Opena te je do sada u Melbourneu odradio dva treninga nakon što su ga pustili iz imigracijskog hotela Park.

Australski federalni sudac oslobodio je Novaka svih optužbi te mu je vraćena viza, ali ministar imigracija Alex Hawke i dalje ima pravo oduzeti mu istu te ga deportirati u Srbiju.