Procurila snimka skandala: Turska sutkinja i delegat vodili ljubav u službenim prostorijama

Elif Karaarslan (24) bila je talentirana nogometašica Beštiktaša, ali morala se prisilno umiroviti zbog teške ozljede. Ipak, nije otišla iz nogometa, postala je sutkinja. No, ta karijera potrajala je tek četiri godine. Naime, sudačka komisija Turskog nogometnog saveza oduzela joj je licencu zbog, kako tvrde, seksualnog odnosa s delegatom. A pazite sad, to su radili u službenim prostorijama, navodno u svlačionici.

Snimka je procurila prije nekoliko dana i stvorila veliki skandal u Turskoj. Elif tvrdi kako to nije ona na snimci, ali savez je bio nemilosrdan. Izbacili su je iz nogometa, kao i delegata s kojim je vodila ljubav. A on je Orhan Erdemir (61), dugogodišnji sudac koji je otišao u mirovinu 2004. godine pa postao delegat. Obnašao je tu dužnost sve do danas, ali sada će i on morati pronaći novi posao.

Kako god, nije kraj posljedicama ovog skandala. Tamošnji savez pokrenuo je istragu i uskoro bi trebali još novčano kazniti ovaj nestašni dvojac jer su ugrozili ugled turskog nogometa.