Procurile cifre: Koliko zarađuje Perišić u Tottenhamu i kakvog će se novca odreći u Hajduku

Hoće li se Ivan Perišić (34) vratiti u Hajduk već na zimu ili će, pak, pričekati ljetni prijelazni rok, još uvijek nije sasvim jasno. No to će se jednog dana dogoditi, to je neminovno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: KanalRi

U ovome trenutku izglednija je kasnija opcija budući da se Perišić oporavlja od teške ozljede desnog koljena, a i sam bi se igrač morao odreći nekoliko plaća. Koje prema podacima pouzdanog Spotraca i nisu baš male.

Koliko Ivan Perišić zarađuje u Tottenhamu?

Štoviše, Perišić je s godišnjih 10.850,000 eura drugi najplaćeniji igrač Tottenhama! Više od njega ima samo kapetan Heung-Min Son (11.450,000), dok mu u leđa gledaju James Maddison, Cristian Romero, Dejan Kuluševski, Richarlison...

Foto: Spotrac/screenshoot

Navijači Hajduka priželjkuju njegov povratak na Poljud i debitantski nastup za seniore "bilih", međutim najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano nedavno ih je razljutio, razočarao objavom kako se on želi vratiti u London i pomoći Spursima. A ta priča "pije vodu", pogotovo kada znamo da je Tottenham vodeća momčad Premiershipa. A tko se ne bi želio boriti za naslov prvaka u daleko najjačoj ligi svijeta? Naravno, pitanje je može li se Perišić u kratkom vremenu nakon duge pauze vratiti u formu kakva je potrebna za igranje u Premiershipu...

Navijači Hajduka moraju mu se nakloniti

Perišić će u Hajduku zarađivati možda deset posto od iznosa koji mu garantira ugovor s Tottenhamom, ako i toliko... I tu posebno treba skinuti kapu već sad legendarnom hrvatskom reprezentativcu. Jer ako ćemo realno, Perišić si i dalje, bez obzira na godine i zdravlje, može osigurati još poneki unosan ugovor do kraja karijere.

Foto: DAVID KLEIN

Ali ne. On se vodio srcem i odabrao Hajduk, a to mu poljudska publika nikad neće zaboraviti!

Koliko zarađuju Gvardiol i Kovačić u Cityju?

Također, valja spomenuti da je Joško Gvardiol s 12 milijuna eura osmi najplaćeniji igrač Manchester Cityja, dok je Mateo Kovačić (devet milijuna eura) izvan Top 10.