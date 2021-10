Proteklih dana svjetski mediji bruje o raspadu braka nogometaša PSG-a Maura Icardija i njegove menadžerice Wande Nare nakon sedam i pol godina zbog navodne nevjere.

"Još jedna obitelj koju si ostavio zbog ku*ve", napisala je Wanda u subotu na Instagramu, a u javnost su počeli curiti detalji o komu se zapravo radi.

Argentinska glumica i model María Eugenia Suárez, poznatija pod nadimkom China, izmjenjivala je poruke s bivšim kapetanom Intera koji je zbog osobnih problema propustio trening PSG-a uoči utakmice Lige prvaka protiv Leipziga.

Televizijski kanal "El Trece" iz Argentine objavio je prepisku na Telegramu između Icardija i Chine koja bi mogla biti okidač za rastavu braka.

"Jednog dana ti i ja moramo izaći i zabavljati se. U neki dio svijeta gdje te ne poznaju, hahahaha", stoji u poruci glumice koju su objavili.

"Zašto? Već mi je dosadilo ići u provod", odgovorio je Icardi.

To nisu jedine poruke koje je Wanda pronašla. Bilo je tu i onih na Instagramu, pa i nekih poziva. Onda se sve urušilo i Wanda je pokrenula postupak za razvod, tvrdili su u TV emisiji.

Sve je počelo, tvrde, kad je Mauro zatražio suprugu da joj da mobitel na uvid i počeo češljati poruke, ali nije pronašao ništa. Wanda je onda napravila isto i naletjela na "bombu".

Menadžerica ne odgovara na pozive i poruke, kao ni njeni prijatelji.

- Ima i nekih dijelova koje je izbrisao, China je tražila Icardija da se nađu. On tvrdi da se nisu seksali, kao i ona. On bi njoj slao fotografije s treninga, ona njemu s fotosessiona. Svaki put kad bi Mauro objavio fotografiju s Wandom, ona bi ga zvala. Wandu je to razbjesnilo i pitala ga je voli li je i kakva je u krevetu. Poludjela je i otišla u Milano - kažu na "El Treceu".

Argentinski mediji javljaju kako se Mauro i China zapravo nikad nisu upoznali i da je sve ostalo na razini poruka. Ona je počela razgovor, on ju je zapratio na Instagramu, lajkao joj objave.

"Ona mu je poslala broj telefona i počeli su razgovarati. Čak mu je i slala video bivšeg partnera Benjamína Vicuñe kako loše igra nogomet", piše Clarín koji zaključuje:

"Nije to bilo ništa ozbiljno. Nisu se viđali, Mauro i Wanda neće se rastati."

U tom smjeru ide i reakcija Chine.

- Ne znam odakle je sve ovo došlo, pa ja ih čak ni ne poznajem. I sama sam tek izašla iz dugogodišnje veze i nisam imala veze baviti se takvim stvarima - rekla je argentinska glumica.

Wanda s Icardijem ima dvije kćeri, Francescu (6) i Isabellu (5), a s nogometašem Maxijem Lópezom, od kojega se rastala upravo zbog veze s Maurom, tri sina: Valentina (12), Constantina (11) i Benedicta (9).