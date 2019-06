Procurio je video! Neymar se tukao sa starletom u hotelu...

Uf, udarac za udarcem za Neymara (27)! Što figurativno, što doslovno.

Brazilska starleta Najila Trindade Mendes de Souza prijavila je prije nekoliko dana igrača PSG-a za silovanje. Sve je preraslo u pravu sagu u kojoj je Neymar objavio njezine golišave fotografije na Instagramu, a ona ga je tužila i zbog toga te mu prijeti pet godina zatvora.

Prijetila je Najila da će objaviti video kako je tuče, a upravo takav video izašao je na društvenim mrežama.

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6 — mx (@LeooMessi10i) 6 June 2019

Na videu je navodno Brazilac sa spomenutim modelom u hotelskoj sobi. Svirao je u pozadini hit 'Every breath you take'm a par je prijateljski razgovarao. Ipak, nešto se zahuktalo pa je došlo do verbalnog, a potom i do fizičkog sukoba. Najila je ošamarila Neymara, a on je vikao da ga ne udara i pokušavao ju je odgurnuti nogama.

Letjeli su i predmeti, a Najila je urlala na brazilsku zvijezdu i vikala: 'Udarit ću te. Znaš zašto? Jučer si me udario i ostavio ovdje samu'.

Izrezan je kraj scene, ali ovaj video, ako se pokaže autentičnim, mogao bi biti važan dokazni materijal u suđenju koje je neizbježno.

Otpao za Copa Americu

U prijateljskoj utakmici protiv Katara Neymar je morao izaći već u 21. minuti nakon što ga je Assim Madibo oštro faulirao. U suzama je uz pomoć suigrača i osoblja šepajući napustio teren. Neymar je odmah dobio štake i postalo je jasno da se radi o nečem ozbiljnijem.

Foto: UESLEI MARCELINO

Nakon pregleda utvrđen je lakši prijelom gležnja i to znači da propušta Copa Americu koja se igra od 14. lipnja do 7. srpnja.

Izgubio gotovo godinu dana

Neymar ima velikih problema s ozljedama još od dolaska u PSG. U zadnje dvije godine propustio je 234 dana zbog raznih ozljeda, točnije, 47 utakmica što je gotovo cijela jedna sezona.

Strašan je to udarac i za ambicije Brazila na Copa Americi, ali i za ambicije PSG-a koji je Neymara učinio najskupljim nogometašem na svijetu plativši ga Barceloni 222 milijuna eura.

Foto: UESLEI MARCELINO

Neymar je utakmice najčešće propušta zbog sitnih udaraca na utakmicama, ali to ne treba čuditi jer je njegov stil igre okomit, s puno driblinga. Prvu veću ozljedu u Francuskoj imao je u veljači 2018. godine kada mu je pukla metatarzalna kost, a izvan terena bio je 90 dana.

Imao je u više navrata i problema s aduktorom, ali to ga je mučilo i u Barceloni. Ne treba to čuditi jer je sitnije građe, a profesionalni nogomet katkad i kod puno snažnijih igrača uzme danak.

Prvi je put gležanj ozlijedio ove godine u siječnji, a oporavak je trajao do sredine travnja. Izbivao je najskuplji nogometaš na svijetu 85 dana s terena, propustio 18 utakmica PSG-a koji bez njega nije mogao preskočiti United u Ligi prvaka.

Opet isti gležanj na desnoj nozi i to bi po njegovo zdravlje, ali i psihu moglo biti pogubno. A još će i na sud...

Optužbe za silovanje

Podsjetimo, brazilski portal UOL objavio je dokument sa svjedočenjem anonimne djevojke koja tvrdi da ju je nogometaš silovao.

Prema njenim tvrdnjama, incident se dogodio 15. svibnja ove godine u Parizu. Neymar je djevojku upoznao preko Instagrama. Nakon razgovora nogometaš PSG-a dogovorio je preko prijatelja nadimka Gallo da će joj platiti kartu za let iz Brazila i smještaj da dođe u Francusku i upozna ga.

- Zbog iznude pritisnut sam izložiti svoj život i svoju obitelj. Jako sam uzrujan, ali odsad ću iznijeti i govoriti o svemu što mi se dogodilo s tom djevojkom - poručio je potreseni brazilski nogometaš Neymar (27) na Instagramu.

Navodno je spomenutog 15. svibnja odsjela u hotelu Sofitel Paris Arc Du Triomphe, gdje je oko 20 sati Neymar došao - pijan.

Objavio njene intimne fotografije

- Da, bila je to intimna stvar, ali moram se otvoriti da bih dokazao da se ništa neobično nije dogodilo. Dogodio se odnos između muškarca i žene unutar četiri zida, kao i sa svakim parom. Ni sljedeći dan ništa se nije promijenilo. Nastavili smo razmjenjivati poruke. Tražila me i suvenir za svoje dijete.

Neymar je pokazao i niz poruka koje je razmjenjivao s djevojkom putem WhatsAppa, uključujući i fotografije nje u donjem rublju.

- Morao sam ih objaviti kako bih dokazao da se ništa nije dogodilo - rekao je.

- Jasno je da je to bila zamka - rekao je nogometašev otac Neymar stariji.

Pokrenuta istraga

Ipak, znate kako kažu, gdje ima dima, ima i vatre. Policija u Rio de Janeiru otvorila je istragu protiv zvijezde PSG-a zbog puštanja obnaženih fotografija djevojke u javnost te zbog navodnog silovanja.

Neymaru nisu jedini problem optužbe za silovanje. Zbog objavljivanja intimnih fotografija seksualnog sadržaja bez pristanka druge osobe prijeti mu i do pet godina zatvora.