Procvat ili katastrofa s velikim posljedicama? Ovo su ključne utakmice za hrvatsku košarku

Turnir u Ateni pokazao je da se Hrvatska odlijepila od dna na kojem je neko vrijeme boravila i udahnula svima dašak optimizma za budućnost, ali kako bi ona i dalje ostala u svijetlim prognozama i nastavio se napredak, naši košarkaši moraju igrati velika natjecanja.

Upravo zato su dvije utakmice protiv BiH ključne u ambicijama da se plasiramo na Europsko prvenstvo koje se igra sljedeće godine. Prvi susret igra se večeras od 20 sati u Draženovu domu, a uzvrat je u nedjelju u Sarajevu. Kako je Francuska praktički osigurala prvo mjesto u skupini, a Cipar, kao domaćin, je automatski osigurao nastup na EP-u, Hrvatska i BiH će tako u direktnim dvobojima odlučiti tko će na prvenstvo koje će se 2025. godine igrati u Poljskoj, Litvi, Cipru i Finskoj. Te dvije utakmice odredit će budućnost naše košarke. Hoće li se nastaviti penjati kao do sada ili ćemo osjetiti katastrofalne posljedice.

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Hrvatska je prošle godine osjetila što je to košarkaško dno. Naša reprezentacija morala je igrati pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo i Olimpijske igre, ali Josip Sesar uspješno je prebrodio to razdoblje. Kada je zasjeo u nimalo ugodnu izborničku fotelju u travnju prošle godine, dočekala ga je teška situacija. Demotivirana reprezentacija i totalni pesimizam oko reprezentacije.

Unatoč svim poteškoćama, udahnuo je novu energiju našoj reprezentaciji i uspostavio svoj sistem u kojem je kolektiv iznad svega, stvorio sjajnu atmosferu koja je falila prethodnih godina i pomaknuo stvari s mrtve točke. Napredak je vidljiv, ali i on je sam svjestan da će to sve pasti u zaborav ako ne odvede reprezentaciju na EuroBasket. I da bi to značilo višestruku katastrofu za našu košarku.

Pa idemo redom. Prvi put u povijesti propustili bismo Europsko prvenstvo koje je za nas nekada bilo prožeto medaljama. Na prvom i drugom turniru osvojili smo broncu pa naglo pali s vrha. To bi još dodatno ogolilo ionako ne baš najbolju reputaciju naše košarke. Izostanak s natjecanja najstarijeg kontinenta značilo bi i kako bismo morali igrati pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Opet bismo se vratili u društvo Luksemburga, Irske, Albanije, Kosova...

Foto: HKS

U tom slučaju, Dario Šarić i Ivica Zubac ne bi više od dvije godine odjenuli hrvatski dres i upitno je kada bi opet zaigrali na velikom natjecanju, a i to bi značilo kako bismo se definitivno oprostili od Bojana Bogdanovića za kojeg postoji još minimalna nada da ponovno zaigra za našu reprezentaciju i po posljednji put povede nas na velikom natjecanju. Upravo zbog toga ove dvije utakmice su puno više od samog nastupa na turniru.

Isto tako, plasman na Europsko prvenstvo donijet će višestruku dobit. Nastavit će se uzlazna putanja naše košarke, a ako bi Bojan Bogdanović pristao zaigrati posljednji put, uz Darija Šarića, Marija Hezonju i Ivicu Zupca koji igra sezonu života, kao i Luku Božića i Luku Šamanića koji bi obogatili rotaciju, naša reprezentacija imala bi kvalitetu bilo kome zagorčati život i priliku nakon dugo vremena ostaviti veći trag na velikom natjecanju...

Foto: FIBA Basketball

No, sve je to još daleko, a apsolutni fokus je na BiH koja večeras dolazi u Draženov dom. Večeras pred 4000 tisuće gledatelja, žednih vrhunske košarke, imamo priliku napraviti veliki korak ka konačnom cilju.