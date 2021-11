Hrvatski džudaši se vraćaju iz Azerbajdžana sa čak četiri medalje osvojene na Grand Slamu Baku, a nakon što su u subotu srebra osvojili Lara Cvjetko (do 70 kg) i Dominik Družeta (do 81 kg), u nedjelju su Karla Prodan (do 78 kg) i Ivana Maranić (preko 78 kg) osvojile brončane medalje.

Prodan je prvo svladala Litavku Dudenaite, da bi u polufinalu protiv Izraelke Lanir izgubila "zlatnim bodom". U borbi za broncu Splićanka je za protivnicu imala Njemicu Zenker, a pokazala je kvalitetu ipponom u posljednjoj minuti i zasluženo došla do brončane medalje.

- Djelomično sam zadovoljna nastupom jer sam u polufinalu, u kojem sam bila bolja, imala loš napad u golden scoreu i to je Izraelka iskoristila za ippon. Drago mi je što sam uspješnu sezonu završila medaljom oko vrata i veselim se sljedećoj godini", rekla je Prodan, koja se nalazi u top 10 judašica svoje kategorije.

Do druge hrvatske bronce u nedjelju, Ivana Maranić je imala nešto drugačiji put. Na početku je izgubila od pobjednice turnira Njemice Lucht, u repasažu je bila slobodna, a u borbi za broncu natjerala Brazilku Faccholli na tri kazne i zasluženo uzela medalju.

- Kako mi je ovo bio prvi nastup nakon Olimpijskih igara u Tokiju, bila sam jako uzbuđena i osjećala sam se dobro na tatamiju. Drago mi je da sam uspjela završiti dan s medaljom i idemo dalje - kazala je Maranić.

Zlatko Kumrić (do 100 kg) je na početku turnira ipponom svladao domaćeg predstavnika Nasirlija, a zatim u četvrtfinalu izgubio wazarijem od Brazilca Humberta. U repasažu je trebao ići na još jednog Azerbajdžanca, Karimlija, ali zbog ozljede nije nastupio te je tako ostao na korak do borbe za medalju.

Grand Slam u glavnom gradu Azerbajdžana bio je dosad najuspješniji za hrvatske predstavnike, koji su Baku iskoristili za skupljanje važnih bodova na početku olimpijskog ciklusa koji završava Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.