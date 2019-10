'Prodao bananu' Tatumu, a sad napustio klub nakon 24 sata...

Nik Slavicaaaaaaaaaaaaaaaaa, kakva blokadaaaaaaaa, zaderao se jedan hrvatski komentator nakon što je mladi košarkaš 'prodao bananu' tada nepoznatom Jaysonu Tatumu na finalu Svjetskog prvenstva U18 2015. godine kada je SAD pobijedio Hrvatsku i okitio se naslovom. Od tog trenutka prošle su četiri godine, a Jayson Tatum vjerojatno je već zaboravio na tu blokadu i ne boli ga toliko jer je danas jedan od najboljih igrača Boston Celticsa i jedan od najperspektivnijih mladih igrača uopće u NBA ligi.

A što radi Nik Slavica. E pa on se može hvaliti svojim prijateljima da je blokirao jednog od najboljih mladih košarkaša na svijetu i to da su mu 22 godine i već je promijenio sedam klubova. A u posljednjem nije proveo niti 24 sata!

Foto: KK Cedevita/Facebook

Mladi Šibenčanin je u srijedu potpisao za Inter iz Bratislave i to na osobno inzistiranje Aramisa Naglića koji je trener slovačkog prvaka. Stigao je u Bratislavu automobilom, odradio trening s momčadi i večerao. Činilo se da je sve u redu i da je inter dobio novo pojačanje, a onda sljedeće jutro šok. On je treneru Nagliću i direktoru kluba rekao da je pod velikim pritiskom i da se želi vratiti kući, a čelnici kluba mu nisu radili probleme te su ga pustili iako pod njihovim ugovorom nije bio niti jedan dan.

- Ne mogu prosuditi motive i razloge koji su ga doveli do tako snažne želje da se nakon tako kratkog vremena vrati kući. Mislilo sam da sam sve prošao u košarci, ali ovo... Ovo me iznenadilo. Unatoč činjenici da je rani odlazak Niku Slavici prouzrokovao poteškoće u Interu, želimo da ovaj talentirani igrač nađe mir kod kuće, u Hrvatskoj, i da u budućnosti ispuni svoj neosporni talent, za koji su mu stručnjaci donedavno predviđali veliku budućnost - rekao je za klupski portal direktor Intera Michal Ondruš.

Nik se tako vratio u Zagreb i pitanje je gdje će nastaviti karijeru. Prošlu sezonu igrao je u svom Šibeniku, no nisu to bile partije koje je pružao u mladosti. Od njega se jako puno očekivalo, naročito nakon te blokade nad Tatumom, no nikada nije ispunio svoj potencijal. Nažalost, ovo je slučaj kod većine mladih sportaša čija karijera ode nizbrdo prije nego što su osjetili što je profesionalni sport. Pogreške u razvoju ili roditeljska pohlepa, teško je reći što je uzrok toga, no veliki problem je taj što se to sve češće i češće događa.

Kako to riješiti, teško je reći, to je već pitanje za sportske psihologe, no nadamo se, kao i direktor Intera, da će se Nik vratiti na pravi put i pružati onakve partije zbog čega je i bio jedan od najtalentiranijih igrača u Europi i igrač kojem su se svi divili zbog njegovog nevjerojatnog atleticizma i sjajnih zakucavanja zbog čega je i zapao pod oko šire košarkaške javnosti.

Tijekom karijere igrao je za Zrinjevac, Cibonu, Zadar, Cedevitu i Šibenik. Na SP-u 2015. bio je dio sjajne ekipe predvođene ivicom Zupcem, Markom Arapovićem, Antom Žižićem...