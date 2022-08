Prof. Globan: Ljudi na ulazu na sjever su se bojali za vlastite živote, učinite nešto i to hitno!

Da je na ulazima u hrvatske stadione katastrofa, to se zna odavno. Svaku utakmicu novi problemi, a samo sreća i neko čudo spriječilo je teže posljedice. Ništa bolje nije bilo ni na utakmici Dinama i Bodo Glimta, opet je na ulazu bila ludnica, a preporuka da se na stadion dođe dva sata ranije sigurno nije riješenje. To nije riješenje niti u jednom modernom europskom stadionu, pa ne bi trebalo biti ni kod nas.

Probajte zamisliti navijače, primjerice, Manchester Uniteda ili Newcastlea da im iz kluba govore da, iako je utakmica u 16 sati, da bi bilo dobro da na svoja mjestu sjednu već oko 14. Zašto? Eto, tako, da izbjegnete gužvu.

O tom problemu oglasio se i prof. dr. sc. Tomislav Globan izvanredni profesor na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj te voditelj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog istraživanja, između ostalih je i ekonomika sporta.

- Čitam da je sinoć ponovno bilo dramatično na ulazima na Maksimir, pogotovo sjevernu tribinu, i da su se ljudi pobojali za vlastite živote. Neki iz revolta i okrenuli kući s plaćenim ulaznicama. Krajnje je vrijeme da se nešto promijeni u organizaciji ulaska - napisao je profesor Globan, koji je imao slična, nažalost neugodna iskustva na utakmici Dinama i Legije.

- Nakon horora prilikom ulaska koji sam prošle godine doživio s 8-godišnjom kćeri na utakmici Dinamo - Legia na kojoj je prisustvovalo svega 4.597 gledatelja, mogu si misliti na što je to ličilo jučer s 20.000 ljudi u i oko stadiona.

Da, kako saznajemo, bilo je onih koji se se vraćali s kupljenim ulaznicama jer je na tribinu bilo nemoguće ući. E, sad, tko je tu odgovoran, je li Dinamo, redarska služba ili policija, odgovor nismo dobili. No nešto se mora promijeniti, stiže Liga prvaka, u Maksimir će stići najbolje europske momčadi, gužve će biti enormne i doista se bojimo da bi netko mogao teže stradati.

- Da, stadion je katastrofa, ali tražiti od gledatelja da na stadion dolaze dva sata prije početka utakmice NIJE rješenje. Ljudsko postupanje osiguranja i poduzimanje svih mogućih radnji za izbjegavanje opasnih situacija koje podsjećaju na Hillsborough - jest - bio je oštar profesor Globan.

Hillsborough je do danas najveća nesreća u povijesti britanskog sporta i jedna od najvećih sportskih tragedija ikad. Na stadionu Hillsborough u Sheffieldu, 15. travnja 1989. godine u Velikoj Britaniji, poginulo je 96 navijača, a najmlađa žrtva imala je svega 10 godina.

Nesretni navijači ostali su zgnječeni ili pregaženi na ogradi na prenapučenom stadionu koji je imao kapacitet od 39.000 gledatelja, no na tribine ih je, greškom policije i sigurnosnih službi, pušteno više od 54.000.

Okidač za tragediju bila je odluka osiguranja da se otvori zaštitna ograda na tribini Leppings Lane End kako bi se smanjio pritisak. Bio je to koban potez, nastao je stravičan stampedo. No to nije bio jedini propust.

U općem kaosu na Hillsboroughu, uz 96 žrtava, ozljede je zadobilo čak 766 ljudi. Istraga je pokazala kako se gotovo pola izgubljenih života, 41 od 96, moglo spasiti da su dobili odgovarajuću liječničku pomoć nakon nesreće,

Stoga apel svima u Dinamu, u HNS-u da se pod hitno moraju riješiti problemi na ulazu, da ljudi u osiguranju postupaju bez nervoze, smireno i ljudski jer se jedino tako može izbjeći velika tragedija...

