Profesor Globan: Šanse da prođemo nam nisu jako pale

Tomislav Globan profesor je na ekonomskog fakultetu u Zagrebu i veliki nogometni ljubitelj. Globan je postao pravi hit na Twitteru, gdje iz dana u dan objavljuje svoje analize i izračune za Ligu prvaka, hrvatske klubove u Europi, HNL, a sada i za Svjetsko prvenstvo u Katru.

On svoj model temelji na ELO bodovima, Isti ovaj sustav u šahu određuje rang listu najboljih šahista i šahistica na svijetu, a Globan otkriva da se radi o veoma popularnom analitičkom alatu u sportu.

Globan je došao u studio 24sata gdje je za novinara Antu Buškulića pojasnio kako funkcionira ELO model i otkrio kakve su statističke šanse za prolazak Hrvatske u nastavak turnira.

- ELO model koristi se u puno sportova, a danas čak i investicijske kuće, banke i financijske institucije rade svoje projekcije za sportska natjecanja koje se baziraju na ELO modelu. Simulacije nisu nužno korisne za jednu utakmicu, već kakve su vjerojatnosti kroz cijeli turnir da neka ekipa osvoji naslov - rekao je Globan.

Dolazimo do toga tko je, prema ELO modelu, favorit za osvajanje SP-a u Katru.

- Neki konzenzus je da Brazil ima najviše šansi na SP-u s oko 15 posto šansi. Međutim, to znači da je 85 posto šansi da Brazil neće osvojiti, što je jako dobro za nas gledatelje.

'S pobjedom protiv Kanade vrlo smo blizu prolazu'

Hrvatska reprezentacija odigrala je 0-0 protiv Maroka i tako započela obranu srebrne medalje iz Rusije na ne tako uvjerljiv način. Međutim, Globan nije pretjerano zabrinut zbog remija i kaže da je Hrvatska veoma blizu prolasku dalje s pobjedom protiv Kanade i porazom Maroka od Belgije.

- Prije jučerašnje utakmice imali smo oko 63 posto šanse da prođemo grupu, to otprilike odgovara i koeficijentima na kladionicama. Nakon utakmice to je palo na oko 57 posto, to nije neki dramatičan pad. Maroko je skočio s 23 posto na 27 posto, šansa Kanade da prođe skupinu pala je nakon poraza s 32 na 23 posto, dok je Belgija izraziti favorit da prođe grupu s 93 posto. Međutim, dvije utakmice su do kraja. Mi smo s pobjedom protiv Kanade praktički vrlo blizu prolazu - komentirao je Globan.

'Vatreni' su veliki favoriti protiv Kanade

Pa, kakve su projekcije uoči utakmice Hrvatske i Kanade? Globan ističe da Hrvatska ima otprilike iste šanse kao protiv Maroka...

- Projekcije su slične onima koje smo imali protiv Maroka. Solidne su, imamo oko 50 posto šansi za pobjedu, dok je preostalih 50 posto za pobjedu Kanade ili remi. Svaka ekipa ima ranking, pa se projekcije izvlače iz bodovne razlike između dvije ekipe. Ti postoci dosta su slični koeficijentima kladionica, u nekim slučajevima čak i precizniji.

Kako se gube ELO bodovi?

ELO model u obzir uzima razliku bodova između suparničkih strana. Jasno, kada izgubite od velikog autsajdera. gubitak ELO bodova bit će puno izraženiji nego kada izgubite od podjednako jake momčadi ili od favorita.

- Po ELO modelu smo i mi i Kanada izgubili bodove nakon poraza. Mi smo ih izgubili jer se očekivala pobjeda protiv Maroka. Kanada, iako je izgubila od puno jačeg protivnika, gubi bodova jer je poražena. Međutim, ako izgubite protiv favorita izgubit ćete puno manje bodova nego ako igrate protiv nekog favorita - dodaje Globan.

Veliki kiks mogao bi skupo koštati Nijemce

Njemačka je u prvoj utakmici skupine E šokantno izgubila 2-1 od Japana. Nijemci su bili dominantni tijekom većine utakmice, ali kao što Globan često naglasi, u nogometu je sve moguće. Hrvatskoj je ishod skupine E od posebne važnosti zato što se radi o skupini s kojom se križamo u osmini finala.

Globan je zatim objasnio veliku razliku između rezultata Hrvatske i Njemačke.

- Njemačka je bila favorit da prođe grupu s oko 70 posto vjerojatnosti, sada su im šanse nakon poraza u ključnoj utakmici pale na 27 posto. Njemačka će se teško spasiti, protiv Španjolske im igra samo pobjeda i to je poprilično opasna situacija za njih. Da smo mi izgubili od Maroka, bili bi u vrlo sličnoj situaciji kao Njemačka. S remijem nam, kažem, nešto blago jesu pale šanse, ali pobjeda protiv Kanade vraća nas u veoma ugodnu situaciju.

Belgija će biti favorit, ali...

- Belgija bi tu definitivno bila favorit, ali nije tolika razlika kao između reprezentacije Hrvatske i Maroka te Kanade - rekao je Globan.

Međutim, Hrvatska bi puno bolje šanse za prolazak u knockout fazi imala kao prvoplasirana momčad u skupini. Imali bi veoma dobre šanse za ogled s Japanom u osmini finala, a izbjegao bi se i Brazil u četvrtfinalu...

- Po trenutnim projekcijama velika je razlika jeste li prvi ili drugi. Šanse su nam skoro 20 posto veće da prođemo osminu finala ako završimo prvi u grupi - komentirao je Globan uz opasku da se s novim rezultatima sve može promijeniti.

Je li prolaz Hrvatske garantiran pobjedom protiv Kanade?

- Ni pobjeda nad Kanadom ne jamči prolazi. Međutim, mi ćemo znati kako je Belgija odigrala protiv Maroka prije nego što krene naša utakmica. Ako Belgija pobijedi, Maroko bi bio u vrlo teškoj situaciji jer ako mi dobijemo Kanadu oni moraju loviti gol razliku, a mi bi morali izgubiti od Belgije. Pobjeda nad Kanadom nas zaista dovodi blizu, oni bi ispali zbog dva poraza, bili bi samo mi i Maroko ako ih Belgija pobjedi. Nama bi definitivno odgovarala pobjeda Belgije protiv Maroka - dovršio je Globan.

