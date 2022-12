Proglašavam vas mužem i ženom na - 24 dana! Legendarni Adriano se vjenčao pa - rastao

Legendarni brazilski nogometaš Adriano prošli mjesec rekao je 'da' djevojci Micaeli Mosquiti. Nerijetko je znao angažirati prostitutke, noćni provodi i alkohol u potocima bili su njegov životni stil, no odlučio je zatomiti svoju 'divlju' stranu. Ipak, samo na 24 dana.

Točno toliko trajao je brak Adriana i njegove sad već bivše supruge, pišu brazilski mediji. Uslijed velike svađe, legendarni Brazilac odjurio je iz zajedničkog doma i - nestao. Nije se javljao supruzi na mobitel, a dok je ona tugovala i pokušavala mu ući u trag, on je roštiljao, pio i zabavljao se i gledao utakmicu Švicarske i Brazila s prijateljima u Vili Cruzeiro, mjestu gdje je odrastao.

Nakon dva dana vratio se doma, uslijedila je nova svađa i konačni raskid. Odlučili su se rastati nakon 24 dana braka. Njihov odnos otpočetka je bio buran.

Micaela Mosquita bila je dio ljubavnog trokuta. Prije godinu dana Adriano je istovremeno bio u vezi s njom i sa studenticom Victorijom Moreirom. Naravno, nisu znale jedna za drugu. No, trokut se raspao pa je ostala samo Micaela. Sad već bivšu suprugu upoznao je prije nekoliko godina i u nekoliko navrata bili su u vezi. Bio je to poprilično buran odnos jer jednom ju je, kako su pisali brazilski mediji, izbacio iz vile uslijed svađe. Sve su izgladili, obećali su se jedno drugome do kraja života ili bolje rečeno, na 24 dana. Izbila je nova svađa i raskid.

Kako pišu brazilski mediji, razlog prekida je njegov način života. Micaela je htjela da više vremena provodi s njom i ostavi alkohol, a on nije mogao bez provoda i druženja s prijateljima.

To ga je i koštalo veličanstvene karijere. A imao je sve. Razoran šut, jak kao bik i nevjerojatno talentiran. Na vrhuncu karijere imao jedan od najbogatijih ugovora u svijetu nogometa, ali većinu novca je spiskao noćne provode i alkohol.

- Bio sam u depresiji od 2005. do 2009. godine. Smrt mog oca je ostavila veliku prazninu u mojoj duši. Opijanje je bilo jedina stvar koja me činila sretnim. Viski, vino, votka, pivo... Mnogo piva. Napijao sam se na treningu. Često sam se trijeznio u bolnici, dok su ljudi u klubu govorili novinarima da sam tamo jer imam problem s istegnutim mišićima. Inter se ponašao prema meni na nevjerojatan način, učinili su apsolutno sve da meni bude bolje - rekao je jednom prilikom.

Očeva smrt ga je dokrajčila.

- Nisam htio spavati, plašio sam se da ću sanjati oca, da ću imati košmare, alkohol i droga su me držali budnim i s njima sam bježao od svojih strahova. Bio sam izgubljen. Mislio sam samo na žene i provod.

