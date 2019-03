Prokletstvo bekova: Ima li više kraja pehovima i problemima?!

Dok je bio izbornik, Ćiro Blažević na toj poziciji nije imao nikakvih problema. Robert Jarni bio je uvijek na dispoziciji. Štoviše, bio je jedan od najboljih svjetskih lijevih bočnih igrača. Danas, ta pozicija kao da je ukleta.

Od 1990. pa do 2002. Robert Jarni za reprezentaciju je skupio 81 nastup. U tom periodu Hrvatska je odigrala 93 utakmice, a Jarni nije propustio ni jedan važan susret. U tih 12 utakmica, u kojima nije igrao, primjerice, tri su utakmice na turneji u Australiji 1992. godine. Odlaskom Jarnija Hrvatska na toj poziciji muči muku već 17 godina. Da stvar bude gora, tko god zaigra, ozlijedi se.

Bolna je to pozicija pa su bivši izbornici na tome mjestu isprobavali sve i svašta. Primjerice, Živkovića je probao Barić, Babića Kranjčar, dok su se na tim pozicijama kod Bilića i Kovača izmjenjivali Šimunić, Ćorluka, Pranjić, Strinić i Vrsaljko. Problemi su se nastavili i kod Dalića, koji je u godinu i pol promijenio Strinića, Pivarića, Barišića i Leovca. Četiri u godinu i pol.

Od odlaska Jarnija, najbolju utakmicu na toj poziciji odigrao je Vedran Ćorluka protiv Turske u Istanbulu, no Čarli je ipak bolje funkcionirao kao stoper. Odlično je odigrao i Strinić protiv Italije na Euru 2012., kad ga je na toj poziciji “izmislio” Slaven Bilić, no nije uspio zadržati kontinuitet. A onda su krenuli i pehovi...

Tako je Ivan Strinić u završnici Svjetskog prvenstva igrao pod injekcijama, a onda mu je otkrivena hipertrofija srčanog mišića. Što sad? Ništa, uskočio je Pivarić. No nedugo nakon što se oporavio od ozljede ligamenata, opet šok - nova ozljeda. I nova operacija. Što sad? Ništa, Zlatko Dalić je pozvao Bornu Barišića. I pogodio. Prvu utakmicu protiv Azerbajdžana Borna je odigrao sjajno, zabio je i gol te se činilo da smo opet riješili taj problem. Štoviše, prvih dvadesetak minuta u Budimpešti odigrao je odlično i namjestio šansu Kramariću. No ne zaboravite da je to ukleta pozicija pa je u jednom trenutku Borna samo sjeo na travu. Nešto je kvrcnulo u zadnjoj loži.

- Osjetio sam malo zadnju ložu, pokušao sam još nekoliko sekundi da je isprobam, ali nije išlo - rekao je Barišić.

I tako je Dalić morao isprobati i četvrtog braniča, Marina Leovca, a on se nije najbolje snašao.

Ništa bolje nije ni na desnoj strani, gdje je od odlaska Darija Srne također hrpa problema. Tin Jedvaj krpao je tu poziciju, no on je čak četiri puta bio ozlijeđen. Šime Vrsaljko jednostavno ne može skupiti nekoliko utakmica u kontinuitetu, a često je igrao pod injekcijama i načet od ozljeda. Nekad pozicije na kojima nije bilo ni najmanjih problema danas su rak rana Hrvatske.

I ako se ozljeda Borne pokaže ozbiljnom, Dalić će za lipanjsku utakmicu protiv Walesa biti u problemima do grla.

Jer na toj strani vjerojatno će igrati Gareth Bale, a uz ovakvu situaciju s bekovima bit će to velika muka. Da je, primjerice, utakmica već sutra, na toj bi poziciji igrao Marin Leovac. A ako se Leovac nije mogao nositi s Matom Patkaijem, igračem u čijoj biografiji stoji da je najveći klub u kojem je igrao MTK, a nosio je još dresove Gyora i MOL-a, onda probajte zamisliti što će tek biti kad u Gradski vrt dođe Gareth Bale...