Prokockao je milijune, kamatari mu prijetili batinama, a sad napada Hrvatsku: Bio sam idiot

Sve je počelo kao igra. Puno sam kockao, ali nisam se kladio na svoju momčad i na sebe. Mislio sam da igranje nogometa i kockanje u isto vrijeme nije loše osim ako se te dvije linije ne križaju. Problem je bio u tome što se više nisam mogao kontrolirati. Kockanje mi je uništilo život, postalo je opsesija, noćna mora, kazao je krajem svibnja talijanski nogometaš Nicolo Fagioli...

Zbog kockanja je kažnjen suspenzijom od sedam mjeseci, propustio je gotovo cijelu prošlu sezonu, ali svejedno se našao na popisu Luciana Spallettija za Europsko prvenstvo. Na Euru još nije odigrao ni minute, ali sudeći po talijanskim medijima, u kombinacijama je za utakmicu s Hrvatskom koja će odrediti sudbinu obje reprezentacije. Veznjaka Juventusa Corriere della sera najavljuje kao jedno od potencijalnih iznenađenja Spallettija...

Minutama se Fagioli sigurno nada, nisu talijanski veznjaci pokazali gotovo ništa protiv Španjolske.

International Friendly - Italy v Turkey | Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Danas je u potpunosti posvećen nogometu, kocku i klađenje je ostavio iza sebe...

- Ako nemate drugih interesa, taj vas ponor privlači. Bilo mi je dosadno. Nisam o tome ni s kim razgovarao jer me bilo sram. Potpuno sam izgubio kontrolu u siječnju 2023. Nisam igrao dobro i još sam lošije trenirao. Glava mi je bila negdje drugdje. Središte mog života bila je kocka. Taj uragan koji me stisnuo ramenima uza zid natjerao me da postanem odgovornija odrasla osoba - kazao je Fagioli, koji je krenuo i na terapije liječenja protiv ovisnosti.

Fagioli je koristio ilegalne internetske platforme za klađenje, a sam se prijavio tužitelju nakon što je pokrenuta istraga o klađenju nogometaša.

Euro 2024 - Italy Training | Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Znao je da će vjerojatno i njega zahvatiti, pa je odlučio sve priznati.

- Gledam u sebe kako bih pronašao razloge i shvatio zašto nisam imao protuotrov protiv praznine. Želim reći svim dečkima koji se bore da se ne trebaju bojati potražiti pomoć. Nisam utjecao na rezultat igre, činio sam greške, kockao sam se na ilegalnim stranicama i izgubio puno novca. Osjećao sam se kao idiot, ali nisam mogao bez toga - priznao je Fagioli.

Zbog ovisnosti je posuđivao novac na sve strane. Stotine tisuća eura koje su mu stizale na račun svakog mjeseca bile su mu premalo... Prokockao je milijune.

Coppa Italia - Final - Atalanta v Juventus | Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Noću nisam spavao. Što je vrijeme više prolazilo, dug me više proganjao. Novac koji sam morao vratiti stalno se povećavao. Utjerivači dugova su mi rekli da će mi slomiti noge. Kladio sam se na nogometne utakmice i tenis. Počeo sam u ljeto 2021. Nisam se pitao jesu li te stranice legalne ili ne. Bilo je zabavno - kazao je nakon izbijanja afere, koja je "zahvatila" i Sandra Tonalija, koji je dobio desetomjesečnu suspenziju...

Fagioli je tijekom saslušanja kazao i kako je Tonali bio taj koji ga je 'navukao' na kocku. Tonaliju je prošla sezona u Newcastleu propala, od jednog od najpotentnijih mladih veznjaka svijeta, koji bi sigurno bio na popisu za Euro, pomalo je utonuo u zaborav.

Svi s nestrpljenjem čekaju kako će izgledati kad se vrati na teren.

