Ludo slavlje i suze radosnice u Ciboni: Promijenili su ime u Dinamo, a sada su ušli u elitu!

Košarkaški klub Dinamo osnovan je prije dvije godine, a već od sljedeće sezone igrat će u najjačoj hrvatskoj košarkaškoj ligi.

Košarkaši Dinama izborili su povijesni plasman u HT Premier ligu nakon što su u odlučujućem, trećem susretu kvalifikacija nakon produžetaka pobijedili Bosco sa 79-78 i seriju dobili sa 2-1.

U prvoj je utakmici slavio Dinamo na domaćem terenu sa 77-62, a potom je Bosco uzvratio sa 73-56 izjednačivši na 1-1. U odlučujućoj, trećoj utakmici gledali smo pravu dramu koja je razriješena tek nakon produžetaka. Pobjedničke koševe sedam sekundi prije kraja postigao je David Ušić. Pod košem za 78-78, te iz dodatnog slobodnog bacanja za 79-78.

Nažalost, nakon utakmice je došlo do naguravanja navijača Dinama s policijom, a do sukoba je došlo i ispred dvorane.

Dinamo je poveo 7-2, no četiri minute prije kraja četvrtine Bosco je okrenuo rezultat u prednost 12-11, da bi taj period igre dobio sa 19-15. U drugoj četvrtini momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, a na poluvremenu je bilo 34-31 za goste.

U trećoj dionici Dinamo je zaigrao daleko bolje i taj je period igre dobio sa 26-17 i u zadnju četvrtinu ušao sa +6 (57-51). Sedam minuta prije kraja Bosco je izjednačio (59-59), Dinamo ponovo bježi na +6 (67-61), da bi gosti dvije minute prije kraja poravnali na 69-69, a zatim i poveli 71-69. Hrvoje Garafolić je minutu prije kraja izjednačio na 71-71 i premda su oba kluba imala priliku za pobjedu susret je otišao u produžetak.

U dodatnom periodu Dinamo je proveo 74-71, no Bosco serijom 7-0 dolazi do +4 (78-74). Dinamo je uspio sedam sekundi prije kraja Ušićevim košem izjednačiti na 78-78, da bi potom realizirao dodatno slobodno bacanje za +1. Bosco je imao sedam sekundi za pobjedu, no prvo je promašio Luka Katura, a potom i Ante Smolić.

Nastala je ludnica nakon isteka vremena. Igrači su odletjeli jedni drugima u zagrljaj, plesalo se i pjevalo, a neki su od sreće i zaplakali. Scene koji su definitivno obilježile mladu povijest Dinama koji će od sljedeće sezone igrati u najjelitnijem rangu hrvatske kšarke.

Dinamo su do pobjede predvodili Hrvoje Garafolić sa 25 koševa i devet skokova, Josip Škara je dodao 13, a David Ušić 12 koševa. Kod Bosca su najefikasniji bili Luka Katura sa 17, te Petar Babić i Ante Smolić sa po 15 koševa.

Za poraženi sastav još uvijek postoji nada za plasman u elitno natjecanje hrvatske košarke. Bosco će za posljednje mjesto igrati protiv 11. momčadi aktualne sezone, sa Sonik Puntamikom.

Inače, Dinamo je osnovan 2020. godine, a tada je igrao pod imenom Rudeš. Promijenili su ime po uzoru na nogometni klub i eto rezultata. Prvo mjesto i plasman u najjaču hrvatsku košarkašku ligu.

