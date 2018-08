Promjene u Hajduku: Nadzorni odbor odlazi, izbori su 15.12. Aktualni saziv NO Hajduka trebao je ostati na funkciji do druge polovice 2019. godine, no posljednji događaji u klubu jasno su potvrdili da tijelo nije odradilo svoj posao kako treba i zato se raspisuju prijevremeni izbori